¿Hay premio económico para el ganador de The Best 2023?

Además de las nominaciones a Messi como mejor futbolista, a "Dibu" como el arquero más destacado y a Scaloni como el DT más sobresaliente, se suma la hinchada argentina como "mejor afición" por lo hecho en Qatar 2022.

The Best.webp La gala de los premios The Best será este lunes en París.

El premio económico que recibe el ganador del premio The Best

El premiado no percibe compensación económica, aunque sí se lleva un buen dinero de forma indirecta. Al igual que ocurre con el Balón de Oro que entrega la revista francesa France Football, los ingresos por publicidad del vencedor se multiplican considerablemente por conseguir el The Best.

Las empresas valoran mucho más a los futbolistas que apadrinan. En definitiva, el ganador del The Best recibe dinero por el premio, pero de parte de sus sponsors como reconocimiento.

Premios FIFA The Best 2022: todo lo que hay que saber

messi copa.jpg Messi y la imagen que todos querían ver: con la Copa del Mundo en sus manos. (Foto: Archivo)

El premio The Best es, junto al Balón de Oro, el mayor reconocimiento individual que puede lograr un futbolista profesional. El trofeo, diseñado por la croata Ana Barbic Katicic, es una réplica de la Copa del Mundo recubierta de platino. El galardón es el mismo para premiar a los jugadores y entrenadores tanto de categoría masculina como femenina.

La copa mide 31 centímetros, pesa 6,4 kilogramos y está dividida en cinco partes: la parte inferior, la base, una pieza de carbono sobre la base, el cuerpo y un balón que lo corona. Por cierto, el esférico simula el que se utilizó en la final del primer Mundial (1930) entre Argentina y Uruguay. La empresa Adon Production AG, con sede en la ciudad suiza de Zúrich, es la encargada de crear el trofeo y utiliza una tecnología de última generación, similar a la que se emplea en la Fórmula 1 o la ingeniería aeroespacial. Un galardón de primer nivel para los mejores jugadores del mundo.

Scaloni Copa del Mundo 1.jpg Lionel Scaloni es uno de los nominados al The Best por su destacado trabajo en la Selección Argentina. (Foto: Archivo)

El The Best reconocerá a los mejores futbolistas y técnicos europeos del pasado año 2022. Una gratitud a la que aspiran, principalmente, Messi por su gran Mundial y Benzema por su gran Champions con el Real Madrid en hombres, y Alexia Putellas, por su gran nivel, en mujeres. Para el argentino sería su séptimo premio; para el francés, el primero; y para la española, el segundo. Esta tarde, la fiesta del fútbol homenajeará a sus mejores nombres.