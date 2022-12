La frase de Luis Enrique sobre Argentina y los semifinalistas del Mundial que generó revuelo

enrique ibai llanos.png Luis Enrique junto a Ibai Llanos en Twitch

“Siento que hemos perdido una oportunidad muy buena porque el grupo de jugadores era muy bueno. He mirado a los semifinalistas y no veo ninguno mejor que España”, se lamentó el asturiano comparando a la Roja con Argentina, Croacia, Francia y Marruecos. Y sostuvo: "Llevamos cuatro años con un grupo muy joven para llegar a un Mundial".

Las confesiones de Luis Enrique se dieron en una entrevista de dos horas. La transmisión tuvo poco más de 350 mil viewers que siguieron atentamente las palabras del entrenador y hasta se animaron a hacer preguntas.

Luis Enrique, tras su eliminación del Mundial Qatar 2022

A su vez, el entrenador hizo un balance de la competencia española en Qatar: “Lo malo que tienen estas competiciones es que en 90 o 120 minutos todo el trabajo previo se puede desmoronar. Es evidente que no hicimos un buen partido ante Marruecos, pero saqué una buena conclusión de ese juego”, apuntó.

”Estoy muy satisfecho de lo que hemos hecho en estos cuatro años porque generamos una ilusión en la selección. Que podíamos haberlo hecho mejor, seguramente, pero cuando uno da el ciento por ciento tiene que estar conforme”, completó.



Luego, el exjugador del Real Madrid y Barcelona ahondó en detalles: "Por nivel futbolístico pienso que hemos perdido una gran oportunidad. Intentamos convencer a los jugadores de que había opciones reales. A excepción de esos 12 minutos con Japón en esa primera fase creo que dimos un buen nivel, luego con Marruecos tuvimos dificultades. Soy el máximo responsable y sacaré cosas en positivo", aclaró.

Más allá de que cree que España es mejor que los cuatro semifinalistas, Luis Enrique habló sobre la posibilidad de que Lionel Messi salga campeón del mundo: "Yo no tengo ningún problema en ver los partidos, ahora veo los del Mundial y me queda un punto de pena. Soy muy malo haciendo predicciones, pero me gustaría por Leo Messi que pudiera levantar el troncho, pero si no que gane el mejor", aseguró.

La salida de Luis Enrique de la Selección de España

La etapa de Luis Enrique como entrenador de la Selección de España culminó el jueves pasado después de estar por cuatro años al mando del elenco nacional, según confirmó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a través de un comunicado que difundió en sus redes sociales.

"La RFEF quiere agradecer el trabajo de Luis Enrique y todo su cuerpo técnico al frente de la Selección nacional a lo largo de los últimos años", señaló el escrito que dio a conocer el organismo y en el cual se informó la decisión de confirmar a Luis de la Fuente como su reemplazo tras quedar eliminado en el Mundial Qatar 2022.