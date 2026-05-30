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Lorena Maciel confirmó su separación de Tato Young tras 23 años: "Pensábamos que éramos..."

Lorena Maciel confirmó su separación de Tato Young tras 23 años de relación y tres hijos en común. La periodista habló por primera vez sobre el final de la pareja y reveló cuáles fueron los motivos que derivaron en la ruptura después de más de dos décadas juntos.

30 may 2026, 21:17
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Lorena Maciel confirmó su separación de Tato Young tras 23 años: "Pensábamos que éramos..."

La periodista Lorena Maciel sorprendió al hablar abiertamente sobre el final de su relación con Gerardo “Tato” Young, con quien compartió más de dos décadas de vida, tres hijos y una extensa historia en común. Durante una entrevista radial con Osvaldo Menéndez en Radio Cut, se mostró reflexiva al analizar los motivos que llevaron a la ruptura y cómo atravesó ese proceso a nivel personal y familiar.

En la charla, recordó que la convivencia comenzó a verse afectada por diferencias cada vez más frecuentes relacionadas con la educación de sus hijos. Aunque ambos compartían el compromiso de estar presentes en cada etapa de la crianza, reconoció que las distintas miradas sobre algunos aspectos terminaron generando tensiones difíciles de resolver.

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Después de 23 años, discutíamos mucho por la crianza. Fuimos padres muy presentes y no estábamos de acuerdo en varias cuestiones, especialmente en lo relacionado con los límites ”, expresó al recordar cómo esos desacuerdos comenzaron a generar un desgaste progresivo en el vínculo.

Maciel también señaló que durante mucho tiempo creyó que la fortaleza de la pareja era suficiente para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, con el paso de los años advirtió que algunas cuestiones quedaron relegadas en el camino. “Creíamos que nuestra relación era muy fuerte porque habíamos atravesado muchas adversidades juntos. Pensábamos que éramos indestructibles ”, reconoció.

Al profundizar sobre esa etapa, la conductora compartió una reflexión íntima sobre las renuncias que muchas veces implica la maternidad y la vida familiar, y cómo esas elecciones pueden impactar en la relación de pareja. En ese sentido, hizo una profunda autocrítica al analizar lo ocurrido: “Si tengo que señalar algo, diría que descuidamos nuestra relación de pareja en función de la crianza de los chicos ”.

No hay un responsable más que el otro. Los dos coincidíamos en que nuestros hijos eran la prioridad ”, aseguró. Además, compartió una reflexión sobre cómo cambió su mirada con el paso del tiempo. Según contó, hoy observa que muchas parejas logran encontrar un equilibrio entre el cuidado de los hijos y los espacios destinados al vínculo amoroso.

A lo largo de la entrevista, también reconoció que la experiencia le dejó importantes aprendizajes personales y familiares. Con una mirada más madura sobre lo ocurrido, admitió que hay aspectos de la vida en pareja que hoy analizaría de una manera diferente.

Tras más de dos décadas juntos, la periodista eligió hablar con honestidad sobre una separación que, según reconoció, nunca imaginó vivir.

Tato Young y Lorena Maciel

Cómo fue la relación de Tato Young y Lorena Maciel

Lorena Maciel y Gerardo “Tato” Young se conocieron a mediados de los años 90 mientras cubrían uno de los episodios policiales más impactantes de la época: el motín de Sierra Chica. Ambos trabajaban como periodistas y compartían una fuerte vocación por la cobertura de casos judiciales y policiales. Según contaron años después, fue en ese contexto laboral donde comenzó el vínculo que terminaría convirtiéndose en una historia de amor.

La relación avanzó rápidamente y tuvo un comienzo poco convencional. En una entrevista, Maciel recordó entre risas que una de las primeras invitaciones de Young fue acompañarlo a una morgue para presenciar una autopsia. Lejos de alejarla, aquella experiencia terminó acercándolos aún más y consolidó una conexión marcada por intereses profesionales en común.

Con el paso del tiempo formaron una familia y tuvieron tres hijos: Miranda, Camilo y Manuel. Durante más de dos décadas construyeron una imagen de pareja sólida dentro del periodismo argentino, manteniendo un perfil bajo y priorizando la vida familiar por encima de la exposición mediática.

Sin embargo, después de más de 23 años juntos, la relación llegó a su fin. Lorena explicó que el desgaste estuvo relacionado principalmente con diferencias en la crianza y con haber relegado espacios de pareja para enfocarse en la familia. Aun así, ambos conservaron un vínculo cercano y de respeto. De hecho, tras los problemas de salud que atravesó Young en los últimos años, Maciel estuvo acompañándolo junto a sus hijos, reflejando la fuerte conexión que mantuvieron pese a la separación.

     

 

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