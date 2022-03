Ruggeri quiso cachetear a uno de sus compañeros como Will Smith en los Oscar: el video

Embed

Will Smith, el gran protagonista de los Oscar

Will Smith subió al escenario a darle un golpe al comediante Chris Rock y gritarle desde su sitio que no se metiera con su esposa. "No vuelvas a poner el nombre de mi esposa en tu maldita boca", gritó Smith notoriamente enojado.

El futbolista que apoyó a Will

Miguel Layún, capitán de la selección mexicana e integrante del plantel azteca que jugará el Mundial de Qatar 2022, escribió un tuit en relación al tenso momento que se vivió en la gala.

"Si el contexto de lo qué pasó con Will Smith en los Oscars es real… me quito el sombrero por pararse y defender a su esposa por encima de cualquier protocolo de un evento así", comentó el mediocampista. Rápidamente, el mensaje se viralizó y sus seguidores interactuaron respondiendo al mensaje.