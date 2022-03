Premios Oscar 2022: la reacción del hijo de Will Smith tras la cachetada que su papá a Chris Rock

Embed

Después de golpear al presentador, Will Smith regresó a su butaca. "No vuelvas a poner el nombre de mi esposa en tu maldita boca", gritó la estrella de Hollywood desde su asiento.

La opinión de hijo de Will Smith sobre lo ocurrido en los Oscar

El hijo de Will Smith, Jaden Smith, se refirió a lo que ocurrió en la entrega de los premios Oscar.

El joven actor publicó un mensaje en su cuneta de Twitter, en el cual claramente hace referencia a la cachetada que su padre le dio a Chris Rock.

https://twitter.com/jaden/status/1508295733551632389 And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

"And that's how we do it (Y así lo hacemos nosotros)", escribió Jaden Smith, en respaldo al accionar de su padre.