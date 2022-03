El pedido de disculpas de Will Smith tras golpear a Chris Rock en los Premios Oscar 2022

Embed

En el mensaje, Smith se disculpó con el humorista. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", siguió.

Por otro lado, se dirigió a los organizadores de la premiación. "También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo", añadió.

"Me gustaría disculparme con la familia Williams y a mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso. Atentamente, Will", concluye el comunicado.