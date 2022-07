Aberrante: llegó a su casa y halló a su pareja abusando de a su hija de 10 años

"Estaba en casa, me pidió que me pusiera una pollera y me sacara la bombacha", comenzó la niña. Y siguió: "Justo llegaste vos y salí corriendo para la pieza, porque él me dijo que me fuera a cambiar. No es la primera vez que me lo hace".

De este modo, la mujer hizo la denuncia y el cuerpo médico confirmó que la nena de 10 años había sido violada recientemente y que es sometida a esto desde hace tiempo.

violando hija de 10 años.jpg El abusador es teniente de la Policía Bonaerense.

Una vez que se enteró sobre lo ocurrido, la mujer le envió un mensaje a uno de sus compañeros para que vigilara su casa, ya que temía que su pareja se escapara con su otro hijo.

Finalmente, esto terminó sucediendo, pero el policía fue detenido a las pocas cuadras de darse a la fuga con su auto. Allí, le secuestraron el arma y rescataron al niño.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número de Lomas de Zamora.