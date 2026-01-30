Revelan un impactante dato sobre el fuerte accidente de Cecilia Roth mientras grababa la serie de Moria Casán

por último, Moria remarcó que el accidente se mantuvo en reserva por respeto a su colega. "Eso fue lo que no se dijo. Se guardó por respeto. Se pegó un golpazo que mamma mia", concluyó.

Qué dijo Cecilia Roth sobre la escandalosa interna en la serie de Moria Casán

La filmación de la serie inspirada en la vida de Moria Casán quedó atravesada por una polémica inesperada que salió a la luz en Intrusos y tuvo como figura central a Cecilia Roth. En el programa de América TV se comentó que la producción no estaría completamente satisfecha con el trabajo de la actriz, cuya participación fue la última en concretarse. Según trascendió, Roth habría llegado en varias ocasiones con demoras al set, lo que habría generado complicaciones en la organización y un aumento en los gastos de la producción.

El asunto se propagó rápidamente y el cronista de Intrusos intentó obtener la palabra de la actriz, que en ese momento estaba grabando caracterizada como La One. Por cuestiones de contrato, Cecilia Roth no tenía permitido dar declaraciones frente a cámara, aunque su lenguaje corporal fue más que evidente: con gestos serios y una mirada incómoda, dejó ver su disgusto ante lo que se comentaba. La tensión fue tan marcada que los productores prefirieron no dar explicaciones y hasta intentaron detener la entrevista en el mismo lugar.

En este contexto, Ángel de Brito retomó el tema en LAM y contó que se había comunicado directamente con la actriz para escuchar su versión. “Está muy enojada con esto que ocurrió en la nota de Intrusos. Me dijo que fue muy mala leche, por parte del cronista no del programa. Sentía que todo el tiempo la provocaba y la pinchaba”, relató el conductor, evidenciando el malestar de Roth. Además, De Brito desmintió de manera tajante los rumores que circulaban. “Ni la echaron, ni le sacaron escenas, ni llegó tarde. Estas son las palabras de ella, después cada uno puede ser lo que quiera”, afirmó. También agregó que ese mismo día se celebraba la fiesta de cierre de rodaje y que Roth planeaba asistir. “Hoy fue la fiesta de final del rodaje y me dijo que va a ir porque se llevó excelente con sus compañeras, Griselda y Sofía”, señaló, recordando que incluso compartieron una comida junto a Moria Casán para festejar el final de las grabaciones.

De acuerdo con lo que relató el conductor de América TV, la actriz no logra comprender cómo surgió la versión que se instaló. “Está todo bien, no sé de dónde salió, pero ni me quiero enterar”, le confió Roth en privado. En esa misma línea, De Brito sugirió una hipótesis: “Ella siente que alguien tiró esto para que se hable y para que la vayan a buscar, hagan notas”.

Así, el enojo de Cecilia Roth quedó reflejado tanto en sus palabras como en su comportamiento frente a las cámaras. Su reacción fue directa y contundente cuando, ante la insistencia del cronista, lanzó una frase que sintetiza su incomodidad: “No me provoques”. Una controversia que, lejos de apagarse, parece destinada a seguir generando repercusiones en el mundo del espectáculo.