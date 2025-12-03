Guillermo Francella sufrió un accidente de tránsito en España y tuvo varias heridas: su palabra

Embed

"¿Qué hay detrás de esas rotondas? Porque no podés creer que haya otra rotonda tras otra. Salimos de una y viene otra, y viene otra, ¿hasta cuándo? Nunca terminan, nunca terminan. Y sigue, y sigue...", se preguntó asombrado.

Al tiempo que acto seguido señaló que "algunas no están iluminadas", lo que bien podría ser uno de los factores principales que podrían explicar las causas del accidente.

Fue allí que continuó con el relato: "Nos perdimos con el Waze y teníamos que retomar una rotonda. Cuando la retomamos, miro y veo que viene un auto con las luces prendidas. Digo, '¡Florencia!', ¡Pum! choque".

Y agregó que "saltaron los airbags, todo. Me lastimé bastante. Mi hermano también se lastimó, pegó su cabeza contra la cabeza de la hija de Florencia".

En tanto, de acuerdo al relato de Guillermo Francella sólo fue un susto, si bien se golpearon bastante. "Un susto tan grande, tan grande… Bajamos y, gracias a Dios, estábamos ilesos, pero con golpes", confió mientras confesó a pura sinceridad: "Gracias a Dios no me lastimé la cara, porque filmaba al otro día".

Por último, el actor argentino reveló que de casualidad pasaba una ambulancia que los pudo auxiliar casi inmediatamente. "Justo parecía que ocurría a menudo, porque pasó una ambulancia en serio. Pasó muy rápido. Fue tan inmediato que parecía un ensayo", finalizó con su característico humor.

Qué dijo Guillermo Francella en el Festival de Cine de Mar del Plata sobre las críticas que recibe

A comienzo del mes de noviembre pasado, Guillermo Francella fue una de las figuras del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y en el marco de su edición número 40 que transmitió América TV habló sobre lo que significó su regreso al cine tras Homo Argentum y cómo toma las opiniones del público.

“Es un formato que siempre amé. Cuando Duprat me preguntó: ‘¿Qué te gustaría hacer?’, le dije que siempre me fascinó la época del cine dorado italiano”, le explicó el talentoso actor al conductor del evento, Guido Záffora. Y sumó sobre cómo surgió la idea que dio origen al film explicó: “Vi una película que tenía un formato de viñetas o episodios, con mucho humor, pero donde había de todo: crítica social, reflexión… y me impactó mucho. Cuando invité a que la vieran, se murieron de risa y dijeron: ‘Es por ahí’”.

Luego agregó: “Yo quería que hablemos de nosotros, de cómo somos los argentinos: solidarios, familieros, generosos, pero también un poco chantas. El argentino es eso, una mezcla. En algunos lugares hay cierta incorrección, pero si todos fuéramos correctos no habría ni debate. Hay que mostrar ese costado, porque somos imperfectos como todo ser humano. Sin embargo, hay algo que nos rescata y nos distingue del resto: que nos destacamos”.

“Me llevo bien. La mirada del público es de un amor que no puedo describir. Si es bien intencionada. Si eso fue lo que sintió el cronista respecto de algo, lo tomo bien. A veces dicen cosas inteligentes que permiten la reflexión, que es justamente lo que genera la crítica”, concluyó.