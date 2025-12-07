Una participante de MasterChef Celebrity apuntó contra el jurado y contó un cruce que no salió al aire

Otra participante de MasterChef Celebrity volvió a marcar distancia con el jurado. En esta edición ya se hicieron públicos varios cruces entre concursantes y los chefs Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Una participante de MasterChef Celebrity confesó su incomodidad con Germán Martitegui y Donato de Santis y relató un fuerte episodio en plena grabación.
Otra participante de MasterChef Celebrity volvió a marcar distancia con el jurado. En esta edición ya se hicieron públicos varios cruces entre concursantes y los chefs Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.
Marixa Balli, Eugenia Tobal y Sofi Martínez fueron algunas de las que manifestaron su incomodidad, y ahora se sumó Julia Calvo. En una charla en el stream de la revista Pronto, la actriz no dudó en expresar: "No me llevo bien con El Tano (Donato), no me llevo bien con Martitegui. ¡No me llevo bien con Martitegui! Lo siento mucho".
La participante incluso recordó un episodio con Martitegui: "Un día a Martitegui lo peleé. Creo que no salió (al aire) todavía. Porque hablaban de la palabra emplatar y qué se yo. Lo miré como diciendo: 'Me parece un verso la palabra emplatar'. Y él me dice: 'Pero existe'. Y yo le hago (hace el gesto de no)".
Con total sinceridad, Calvo reconoció los nervios que siente cada vez que debe presentar su preparación: "Cada vez que voy allá adelante digo: 'Ay que le guste, que le guste algo'".
Por último, cuando le pidieron que le dedicara unas palabras a Martitegui, la actriz eligió hacerlo en inglés: "No te preocupes, se feliz... Yo creo que se tiene que relajar un poquito. No sé si es amargo, porque tiene lo suyo, es muy sensible. Pero dale, relajá, fluí".
Tras la inesperada salida de Valentina Cervantes de MasterChef Celebrity (Telefe), comenzó a circular la versión de que Eugenia Tobal también habría decidido dar un paso al costado, agotada por ciertas actitudes que se repiten dentro del jurado.
De acuerdo con lo que contaron en LAM (América TV), la actriz —considerada una de las figuras más queridas y con mejor desempeño en la competencia— no habría soportado un comentario fuera de lugar de Germán Martitegui, situación que habría sido el punto de quiebre para su decisión.
"Eugenia Tobal es la próxima en abandonar el concurso por motivos personales", anunció Ángel de Brito, generando sorpresa entre sus compañeros, ya que la actriz venía mostrando muy buenas performances y entusiasmo por continuar en el ciclo. "Se nos cayeron dos, ella y Valu Cervantes", agregó el conductor, dejando en claro que ambas eran favoritas dentro del panel.
El periodista también relató cómo se dio el cruce con el chef: "Ella hizo un brownie y parece que le había salido genial, tenía que ver con su mamá. El comentario que le hicieron no le gustó para nada. Martitegui le dijo: '¿Qué tenes en la cabeza? ¿Cómo vas a hacer esto?'".
Por último, De Brito explicó cómo funciona la dinámica del programa y el desgaste que genera: "Vos grabás varias horas y después salen cositas, entonces un montón de comentarios y de cosas que van pasando quedan en el camino y agota".