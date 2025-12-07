Una participante de MasterChef Celebrity apuntó contra el jurado y contó un cruce que no salió al aire

Por último, cuando le pidieron que le dedicara unas palabras a Martitegui, la actriz eligió hacerlo en inglés: "No te preocupes, se feliz... Yo creo que se tiene que relajar un poquito. No sé si es amargo, porque tiene lo suyo, es muy sensible. Pero dale, relajá, fluí".

Tras la inesperada salida de Valentina Cervantes de MasterChef Celebrity (Telefe), comenzó a circular la versión de que Eugenia Tobal también habría decidido dar un paso al costado, agotada por ciertas actitudes que se repiten dentro del jurado.

De acuerdo con lo que contaron en LAM (América TV), la actriz —considerada una de las figuras más queridas y con mejor desempeño en la competencia— no habría soportado un comentario fuera de lugar de Germán Martitegui, situación que habría sido el punto de quiebre para su decisión.

"Eugenia Tobal es la próxima en abandonar el concurso por motivos personales", anunció Ángel de Brito, generando sorpresa entre sus compañeros, ya que la actriz venía mostrando muy buenas performances y entusiasmo por continuar en el ciclo. "Se nos cayeron dos, ella y Valu Cervantes", agregó el conductor, dejando en claro que ambas eran favoritas dentro del panel.

El periodista también relató cómo se dio el cruce con el chef: "Ella hizo un brownie y parece que le había salido genial, tenía que ver con su mamá. El comentario que le hicieron no le gustó para nada. Martitegui le dijo: '¿Qué tenes en la cabeza? ¿Cómo vas a hacer esto?'".

Por último, De Brito explicó cómo funciona la dinámica del programa y el desgaste que genera: "Vos grabás varias horas y después salen cositas, entonces un montón de comentarios y de cosas que van pasando quedan en el camino y agota".