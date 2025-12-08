"Las que se cubrieron": Wanda Nara recordó el explosivo pasado de Maxi López y el Turco Husaín en MasterChef Celebrity

Este domingo, en MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara sorprendió con un comentario filoso que expuso a Maxi López y al Turco Husaín. "Las que se cubrieron estos dos cuando eran jóvenes", lanzó la conductora sin filtro.
La situación se dio cuando López pasó al frente para presentar su plato ante el jurado. Allí, Wanda no dudó en recordar viejas anécdotas: "Él a muerte con el turco, entre bomberos...", dijo primero, y enseguida agregó con picardía: "Las que se cubrieron estos dos cuando eran jóvenes".
En su entrevista individual, Maxi defendió a su compañero de aventuras. "Al Turco lo defiendo siempre. Es un amigo", aseguró con firmeza.
Wanda, fiel a su estilo, volvió a traer recuerdos del pasado: "Maxi salía de fiesta y el Turco me decía que estaba lesionado en la camilla haciéndose masajes. Se cubren". Ante esto, el Turco reaccionó rápidamente: "Cualquiera está diciendo".
Por último, Maxi reconoció cómo lo afecta la actitud de su ex. "Wanda siempre vuelve el pasado, me tira palitos", comentó en su entrevista individual, dejando en claro que la conductora no pierde oportunidad de sacar a relucir viejas historias.
Este domingo en Infama (América TV), Karina Iavícoli sorprendió al confirmar que Maxi López ya tiene en marcha un nuevo proyecto profesional que lo traerá de regreso al país durante la temporada de verano.
"Si decimos mujeres del momento tenemos varios nombres para decir, pero yo hablaría de un hombre que está pasando un gran momento, un hombre inesperado: estoy hablando de Maxi López. La verdad que estamos descubriendo una personalidad que desconocíamos hasta el momento", expresó la periodista al inicio de su intervención.
El exfutbolista atraviesa una etapa de cambios y nuevas oportunidades. "Tan bien la está pasando que va a reemplazar en el verano, ya se estuvo escuchando por ahí, a (Damián) Betular en Olga. Se va a venir a la Argentina con Daniela (Christiansson), su esposa, su hija y su hijo que está al nacer, pero ya hace foco trabajando en Olga y los proyectos que lo esperan de fútbol", reveló Iavícoli, destacando tanto su vida personal como sus planes laborales.
El resto del panel también aportó su mirada sobre este presente. "¿Sabés qué? Nunca pensó que iba a ser tan querido. Está sorprendidísimo", comentó Laura Ubfal. Oliver Quiroz lo describió como "gran candidato a llegar a la final de MasterChef Celebrity". Y Marcela Tauro no dudó en remarcar: "Para mí gana".
Con este nuevo desafío y el apoyo que recibe del público, Maxi López se consolida como una de las figuras más comentadas de la temporada televisiva y artística.