"Las que se cubrieron": Wanda Nara recordó el explosivo pasado de Maxi López y el Turco Husaín en MasterChef Celebrity

Por último, Maxi reconoció cómo lo afecta la actitud de su ex. "Wanda siempre vuelve el pasado, me tira palitos", comentó en su entrevista individual, dejando en claro que la conductora no pierde oportunidad de sacar a relucir viejas historias.

¿A qué proyecto Maxi López se sumará este verano?

Este domingo en Infama (América TV), Karina Iavícoli sorprendió al confirmar que Maxi López ya tiene en marcha un nuevo proyecto profesional que lo traerá de regreso al país durante la temporada de verano.

"Si decimos mujeres del momento tenemos varios nombres para decir, pero yo hablaría de un hombre que está pasando un gran momento, un hombre inesperado: estoy hablando de Maxi López. La verdad que estamos descubriendo una personalidad que desconocíamos hasta el momento", expresó la periodista al inicio de su intervención.

El exfutbolista atraviesa una etapa de cambios y nuevas oportunidades. "Tan bien la está pasando que va a reemplazar en el verano, ya se estuvo escuchando por ahí, a (Damián) Betular en Olga. Se va a venir a la Argentina con Daniela (Christiansson), su esposa, su hija y su hijo que está al nacer, pero ya hace foco trabajando en Olga y los proyectos que lo esperan de fútbol", reveló Iavícoli, destacando tanto su vida personal como sus planes laborales.

El resto del panel también aportó su mirada sobre este presente. "¿Sabés qué? Nunca pensó que iba a ser tan querido. Está sorprendidísimo", comentó Laura Ubfal. Oliver Quiroz lo describió como "gran candidato a llegar a la final de MasterChef Celebrity". Y Marcela Tauro no dudó en remarcar: "Para mí gana".

Con este nuevo desafío y el apoyo que recibe del público, Maxi López se consolida como una de las figuras más comentadas de la temporada televisiva y artística.