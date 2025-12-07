El conmovedor recuerdo de Rodrigo Lussich en el día del cumpleaños de Meche Portillo: "Ese instante mágico..."

En otro tramo de su mensaje, Lussich repasó el inicio de su amistad: "Una tardecita de 1997 toqué el timbre de un taller de teatro, de comicidad para ser más preciso (y no fue casual que el humor nos uniera desde el minuto uno) y me abriste la puerta. Empezó nuestra historia, que tuvo varias etapas. Con el tiempo comenzaron nuestros rituales, el primero fue ir al cine los sábados, a la primera función en el Abasto. Cuando se estrenaba una peli por semana que valía la pena ver".

La relación, según él mismo describió, se convirtió en un lazo indestructible: "Y desde esos tiempos hasta acá, te transformaste en una indispensable, en mi incondicional (y yo en el tuyo), viajamos, jugamos, reímos, nunca nos peleamos, y además trabajamos juntos un montón. Me dijiste que haga algo que voy a hacer pronto, así será. Hoy quiero abrazarte fuerte pero abrazo también a Ale, a Neda y a Oli; tus amores, tu familia, tu equipo, tu manada, que te lloran y te extrañan en el cotidiano de la casa de Sanchez".

Por último, cerró con un mensaje cargado de dolor pero también de ternura: "Tu auto en la puerta, preguntas sin respuesta, mucha impotencia, mucha bronca, mucho dolor. A vos también te enojaría que te hayas ido así, sin avisar, tan de repente. Pero el humor negro que amabas dejaría lugar a un par de ideas o frases que nos costarían la cancelación. Puedo escribir los versos más tristes esta mañana. Elijo decirte feliz cumpleaños, Meche, y reír con vos de algo... ese instante mágico y fugaz como el vuelo de tu alma hacia el infinito".

lussich portillo

Cómo fue el sentido homenaje de Intrusos por la muerte de Meche Portillo

El jueves 27 de noviembre se conoció la dolorosa noticia del fallecimiento de Meche Portillo, histórica productora de Intrusos (América TV) y amiga cercana de sus conductores, Adrián Pallares y, en especial, Rodrigo Lussich.

La periodista y actriz había sido internada de urgencia tras sufrir una descompensación luego de un viaje al interior del país durante el fin de semana. Allí se le diagnosticó una neumonía bilateral en estado crítico, lo que obligó a que fuera intubada, agravando una condición previa que ya venía enfrentando.

Pese a la atención médica y a las cadenas de oración que se organizaron, lamentablemente su cuerpo no pudo superar la infección que comprometió ambos pulmones. Meche falleció el 27 de noviembre, y la noticia fue comunicada con gran pesar por los conductores de Intrusos a través de sus redes sociales.

El viernes, tanto Rodrigo Lussich como Adrián Pallares decidieron acompañar a la familia de su querida amiga y colega. Por ese motivo, Marcela Tauro quedó al frente del programa, que abrió con un homenaje cargado de emoción. "Buenas tardes este es un Intrusos diferente porque, algunos sabrán otros no, falleció nuestra compañera Meche y por supuesto Rodrigo y Adrián están acompañando a su familia y sus restos", expresó al iniciar la emisión.

Tauro también compartió recuerdos recientes: "Esta es la foto que ellos hicieron el sábado pasado, hace una semana en Jujuy, donde fueron a presentarse la obra", y destacó que Portillo "además de trabajar aquí y ocuparse de los escandalones, se ocupaba y los acompañaba en la obra de teatro que hacen los chicos".

Visiblemente afectada, la periodista agregó: "¿Qué podemos decirle? Y la verdad que no estamos bien, es un compañero más que perdido. Una compañera en este caso, el año pasado perdimos uno, ahora otro, y anoche las oraciones de ustedes y las nuestras, y lo que los médicos hicieron no bastó".

Conmovida, cerró con un mensaje espiritual: "Creo que lo que podemos hacer hoy en día por ella es hacerle una misa y si no, elevarle una oración y prenderle una velita y decirle que la queremos mucho. Ella está acá en este momento, debe estar con Rodrigo y con Adrián seguramente".