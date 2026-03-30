Acusan a un chico de 13 años de incendiar una escuela histórica
El incendio arrasó con una escuela de casi 50 años en Misiones y dejó a toda una comunidad sin su principal espacio educativo, mientras la Justicia investiga a un adolescente como presunto responsable.
Acusan a un chico de 13 años de incendiar una escuela.
Un incendio devastador arrasó el pasado fin de semana con la Escuela N°102 del Paraje Central de San Antonio, en Misiones. La Justicia investiga a un adolescente de 13 años como presunto autor del fuego, que habría sido provocado de manera intencional.
El hecho ocurrió el sábado por la tarde y generó conmoción en la localidad, ya que el establecimiento tenía casi medio siglo de historia y cumplía un rol clave como punto de encuentro para decenas de familias rurales.
Un incendio que no dejó nada en pie
Las llamas se propagaron con rapidez y consumieron por completo el edificio escolar, que contaba con cuatro aulas, dirección, sanitarios y equipamiento tecnológico.
El fuego destruyó mobiliario, computadoras, pizarras digitales, proyectores, equipos de audio y documentación histórica, lo que provocó una pérdida total para la institución.
Vecinos del paraje fueron los primeros en advertir la presencia de humo y dieron aviso a la directora, quien alertó de inmediato a la Policía de Misiones y a los Bomberos Voluntarios.
Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, el incendio ya estaba fuera de control, y pese al intenso operativo, no fue posible rescatar ningún elemento del interior del edificio.
Las pericias y la sospecha sobre un menor
Tras extinguir las llamas, peritos de la División Criminalística y Bomberos de la Unidad Regional XII realizaron las primeras investigaciones y determinaron que el incendio había sido intencional.
A partir de testimonios de vecinos y otras pruebas recolectadas en la zona, los investigadores lograron identificar a un chico de 13 años que habría sido visto dentro del predio poco antes del inicio del fuego.
Con estos elementos, personal policial puso al menor a disposición de la Justicia, en el marco de una causa que busca esclarecer las circunstancias del hecho.
Qué dice la Justicia sobre el caso
La causa quedó en manos del Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado, que ordenó notificar al adolescente en presencia de sus padres.
Por el momento, el menor permanece bajo la tutela de su familia, mientras avanza la investigación judicial. El proceso también cuenta con la intervención de la Dirección de Niñez y Adolescencia, que acompañará el caso de acuerdo con la legislación vigente en materia penal juvenil.
Debido a su edad, el tratamiento judicial del caso se encuadra dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil, que prioriza medidas de protección y seguimiento.
Una pérdida histórica para la comunidad
La Escuela N°102 había sido inaugurada hace 48 años y era mucho más que un establecimiento educativo: funcionaba como un espacio de contención social y encuentro para las familias del Paraje Central.
Su destrucción no solo implica la pérdida de infraestructura, sino también de material pedagógico y archivos históricos que formaban parte de la identidad de la comunidad.
Hasta el momento, las autoridades educativas no informaron cómo se reorganizarán las clases ni cuándo comenzará la reconstrucción del edificio, lo que genera incertidumbre entre alumnos, docentes y padres.