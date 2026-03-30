Acusan a un chico de 13 años de incendiar una escuela histórica

Vecinos del paraje fueron los primeros en advertir la presencia de humo y dieron aviso a la directora, quien alertó de inmediato a la Policía de Misiones y a los Bomberos Voluntarios.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, el incendio ya estaba fuera de control, y pese al intenso operativo, no fue posible rescatar ningún elemento del interior del edificio.

Escuela incendiada 2 Acusan a un chico de 13 años de incendiar una escuela.

Las pericias y la sospecha sobre un menor

Tras extinguir las llamas, peritos de la División Criminalística y Bomberos de la Unidad Regional XII realizaron las primeras investigaciones y determinaron que el incendio había sido intencional.

A partir de testimonios de vecinos y otras pruebas recolectadas en la zona, los investigadores lograron identificar a un chico de 13 años que habría sido visto dentro del predio poco antes del inicio del fuego.

Con estos elementos, personal policial puso al menor a disposición de la Justicia, en el marco de una causa que busca esclarecer las circunstancias del hecho.

Qué dice la Justicia sobre el caso

La causa quedó en manos del Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado, que ordenó notificar al adolescente en presencia de sus padres.

Por el momento, el menor permanece bajo la tutela de su familia, mientras avanza la investigación judicial. El proceso también cuenta con la intervención de la Dirección de Niñez y Adolescencia, que acompañará el caso de acuerdo con la legislación vigente en materia penal juvenil.

Debido a su edad, el tratamiento judicial del caso se encuadra dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil, que prioriza medidas de protección y seguimiento.

Una pérdida histórica para la comunidad

La Escuela N°102 había sido inaugurada hace 48 años y era mucho más que un establecimiento educativo: funcionaba como un espacio de contención social y encuentro para las familias del Paraje Central.

Su destrucción no solo implica la pérdida de infraestructura, sino también de material pedagógico y archivos históricos que formaban parte de la identidad de la comunidad.

Hasta el momento, las autoridades educativas no informaron cómo se reorganizarán las clases ni cuándo comenzará la reconstrucción del edificio, lo que genera incertidumbre entre alumnos, docentes y padres.