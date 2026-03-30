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Un nene llegó baleado a un hospital y sospechan que la familia es partícipe de un terrible encubrimiento

Tiene 12 años y presentaba una herida de arma de fuego en la pierna. Las contradicciones en el relato de su familia encendieron las alertas y derivaron en una investigación judicial.

Misterio en La Plata: un nene llegó baleado a un hospital y sospechan encubrimiento

Misterio en La Plata: un nene llegó baleado a un hospital y sospechan encubrimiento

Un nene de 12 años ingresó al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, en La Plata, con una herida de arma de fuego en la pierna izquierda, en un caso que genera preocupación y es investigado por la Justicia ante posibles maniobras de encubrimiento.

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Conmoción en Santiago del Estero por la trágica muerte de un nene en el patio de su casa- Foto: El Liberal.

La situación comenzó a tomar relevancia cuando la directora del Centro de Formación Integral N°3, ubicado en la zona de 174 y 518, detectó inconsistencias en las explicaciones brindadas por la familia sobre cómo se había producido la lesión.

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Versiones cruzadas y sospechas

En un primer momento, la madre del menor aseguró que el disparo había sido efectuado por un primo de 14 años durante un episodio doméstico. Según ese relato, la familia decidió no hacer la denuncia por temor a represalias, ya que habrían recibido amenazas por parte de la madre del presunto agresor.

Sin embargo, días después y tras el regreso a clases, el chico volvió a la escuela con la pierna vendada y una versión completamente distinta. En esa oportunidad, su madre sostuvo que la herida se había producido mientras jugaba al fútbol, lo que generó aún más sospechas.

Ante estas contradicciones, la directora decidió radicar una denuncia en la comisaría Decimocuarta y acompañó al menor junto a su madre al hospital para que recibiera atención médica.

Qué dijeron los médicos

Los profesionales del Hospital Alejandro Korn confirmaron que el niño presentaba una herida compatible con un disparo, con orificio de entrada y salida. Tras realizar las curaciones correspondientes, el paciente fue dado de alta.

Ahora, la Justicia busca determinar qué ocurrió realmente, cómo se produjo el disparo y si existió un intento deliberado de ocultar los hechos.

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