Allanaron la casa del único detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba

La palabra de la abogada del padre de la adolescente

La abogada del padre de Agostina, Fernanda Alaniz, señaló que creen que "ha sido engañada y que se utilizó una estrategia para atraerla hasta esta zona”, aseguró en el domicilio en donde se encuentran realizando el allanamiento,

En declaraciones a la prensa, afirmó que las personas demoradas como resultado de los allanamientos realizados en el marco de la causa son, hasta el momento, cinco y que “todas están en calidad de testigos”.

“En este momento imputados tenemos uno solo”, apuntó en relación a Gabriel Barrelier.

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La defensora también contó que otras víctimas y familiares de víctimas se contactaron para denunciar a Barrelier. “Las personas que se han comunicado con nosotros nos han dicho que a la edad de 12 años las captaron y abusaron. Tanto Barrelier como otras personas. Nosotros estamos brindando contención a los fines de que se animen a hacer la denuncia”.

Sobre la aparición de otras presuntas víctimas, Alaniz aseguró que se trata de hechos de abuso que “datan de hace diez años y sin tener denuncia previa. Ahora se animaron a hablar porque dijeron el nombre de esa persona”, manifestó en referencia a Gabriel Barrelier.

En declaraciones a A24, señaló que, “el detenido tiene antecedentes y se lo detiene por privación ilegítima de la libertad”. También indicó que esperan que “con la indagatoria pueda aportar datos para dar con el paradero de ella”.

“Se presume que el detenido tenía una relación con la madre, pero ahora el objetivo es encontrar con vida a Agostina y el papá ha pedido que ella tendría que declarar cuál era el vínculo que los unía", dijo.

Quién es Barrelier

Barrelier vive en la ciudad de Córdoba y en sus redes sociales exhibe su fanatismo por Instituto. En distintas publicaciones aparece con camisetas del club y en imágenes tomadas en el estadio Monumental de Alta Córdoba.

Claudio Barrelier (Foto: Facebook Gabriel Barrelier)

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el acusado y la madre de Agostina también compartían grupos relacionados con simpatizantes de la institución cordobesa.

En uno de los perfiles analizados dentro de la causa, los investigadores encontraron una frase que ahora forma parte de los elementos observados en la investigación: “A mi corta edad he pasado miles de cosas que solo yo sé cómo fueron y cuánto me dolieron, aprendí que así te hagan el mal, debés desear el bien”.

“Ella fue engañada para acercarse a la zona de Fragueiro y Campillo (en el barrio Cofico) para darle una supuesta sorpresa a la madre, y desde ahí se le pierde el rastro”, explicó la abogada Fernanda Alaniz. Según indicó, el detenido coordinó el encuentro y además pagó el remís en el que viajó la adolescente.

La versión de Barrelier comenzó a perder consistencia con el avance de la investigación. Frente a la familia, aseguró que después de encontrarse con Agostina en barrio Cofico, la joven subió voluntariamente a un Volkswagen Gol rojo y se retiró del lugar.