Andaba en bicicleta por el barrio: así descubrieron al presunto femicida de Aixa Mili

El seguimiento de las cámaras que permitió ubicar al acusado

Los registros pertenecen a las cámaras de seguridad de la Secretaría de Protección Ciudadana de Tigre y fueron una de las herramientas utilizadas por los investigadores para reconstruir los movimientos del sospechoso.

Las imágenes muestran a Sofía circulando en bicicleta por el barrio aparentemente sin intentar ocultarse de las cámaras. La secuencia se extiende durante varias horas y permite observar cómo sus desplazamientos continuaron hasta la noche.

“Fijate cómo fue pasando el tiempo, a tal punto que empieza andando en bicicleta de día y termina de noche”, señaló Lapegüe durante la emisión.

En paralelo, la Policía desplegó un operativo que incluyó rastrillajes, allanamientos y distintas tareas para intentar localizarlo. Los investigadores también utilizaron perros durante los procedimientos y avanzaron sobre diferentes domicilios vinculados al sospechoso.

Finalmente, Sofía fue localizado en la casa de su abuela, donde se había escondido. La vivienda ya había sido objeto de un allanamiento durante la búsqueda del presunto agresor.

Los tres elementos que fueron claves para encontrarlo

El periodista Martín Angulo explicó en A24 que hubo tres elementos centrales que permitieron avanzar hasta la detención del sospechoso.

El primero fueron precisamente las cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir sus movimientos por el barrio. Según se explicó durante la cobertura, algunos de esos registros también corresponderían a sectores cercanos a la casa de Aixa, donde la joven fue encontrada muerta.

El segundo elemento fue la ubicación del teléfono celular de Sofía, que aportó información para establecer sus movimientos y reducir el área de búsqueda.

El tercer punto fueron los testimonios de familiares de Aixa, quienes aportaron información sobre episodios previos de violencia que, según sus relatos, el sospechoso habría ejercido contra la joven.

Estos datos cobraron especial relevancia debido a que la investigación inicialmente contempló la posibilidad de un suicidio, una hipótesis que posteriormente perdió fuerza mientras avanzaban las pericias y los investigadores comenzaron a orientar el caso hacia un posible femicidio.

Qué encontraron en la casa de la abuela

Durante el procedimiento en el que finalmente fue detenido Sofía, los investigadores encontraron prendas de vestir que quedaron incorporadas a la investigación.

Según informó Martín Angulo durante la cobertura de A24, se trataría de la ropa que habría utilizado el sospechoso al momento del crimen de Aixa. Esas prendas fueron encontradas en la vivienda de su abuela y serán relevantes para las pericias de la causa.

La abuela de Sofía también fue detenida y quedó a disposición de la Justicia por una acusación de presunto encubrimiento.

La captura desató posteriormente graves incidentes frente a la vivienda. Vecinos y allegados de Aixa se concentraron en el lugar, arrojaron piedras contra móviles policiales y, una vez retirada la mujer, un grupo intentó prender fuego la propiedad.

La investigación por el femicidio de Aixa Mili

Aixa Dana Mili tenía 20 años y fue encontrada muerta por su padre en su vivienda de Dique Luján, en Tigre. A medida que avanzaron las pericias, las sospechas se concentraron sobre su ex pareja, Alejandro Daniel Sofía.

Sofía ya había estado detenido en diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa y había recuperado la libertad en julio de este año.

Ahora, con el acusado detenido, la investigación continúa para reconstruir las últimas horas de Aixa y determinar las circunstancias en las que se produjo su muerte.