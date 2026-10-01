Marcha por Aixa Mili: revelaron qué dijo el principal sospechoso mientras continúa prófugo

Antonio regresó cerca de las 8 de la mañana del miércoles de su trabajo como sereno en una guardería. Al subir las escaleras de su vivienda, encontró el cuerpo de su hija. “La vi ahorcada. Tenía una foto de su expareja ahí en la mesa”, relató. Desesperado, intentó auxiliarla mientras pedía ayuda a los vecinos. Uno de ellos logró desatarla y posteriormente fueron convocados los servicios de emergencia.

De acuerdo con el relato de la familia, Aixa había denunciado anteriormente a Sofía por violencia de género y contaba con un botón antipánico. El sospechoso había sido detenido el 15 de diciembre de 2025 en un taller de motos de Ingeniero Maschwitz y permaneció seis meses preso y fue liberado el 16 de julio.

El sospechoso no se piensa entregar

En medio de la manifestación se conoció un dato clave para la búsqueda: Sofía se comunicó con su familia y aseguró que no piensa entregarse. Según relató una prima de Aixa durante la marcha, el acusado le envió mensajes a su padre, quien intentó convencerlo de que se presentara ante la Policía.

“Lo estuvimos convenciendo para que se entregue. Se intentó matar dos veces, pero quiere que lo mate la Policía. Está atrincherado, no se quiere entregar”, expresó el padre de Sofía en un audio difundido por la familia de la víctima.

Antonio, el padre de Aixa, participó de la movilización. (Foto: captura)

Además, aseguró que intentaron acordar un encuentro para acompañarlo a entregarse. “Estuvo hablando conmigo y Vanesa, lo íbamos a ir a buscar para que se entregara. Pero no quiere. No hay forma de hacerlo entrar en razón. Elimina los mensajes, se va de la zona de wifi para que no lo localicen”, sostuvo.

La prima de Aixa afirmó, por su parte, que durante esas comunicaciones el sospechoso habría reconocido el crimen ante sus familiares. “Les confesó lo que hizo pero no se quiere entregar”, aseguró.

El video que grabó el sospechoso antes de desaparecer

En las últimas horas también trascendió un video publicado por Sofía en sus estados de WhatsApp, en el que se dirigió a familiares y amigos con un mensaje de despedida antes de desaparecer. “Saben cómo soy, no sé cómo explicarme. Esto es un saludo para todos, los quiero a todos”, expresó en parte de la grabación. Luego nombró a distintos integrantes de su familia y agregó que los estaría “viendo desde arriba”.

Antonio aseguró haber reconocido el lugar donde fue filmado el video y sostuvo que la grabación habría sido realizada detrás de la casa de Aixa. “Hizo el video atrás de mi casa. Se escucha un gallo de mi vecino”, afirmó. Para el padre de la víctima, el mensaje habría sido utilizado para intentar desorientar a los investigadores.

El sospechoso advirtió que no va a entregarse, reveló la prima de la víctima. (Foto: Facebook)

Según Verónica, madrastra de Aixa, antes de abandonar la vivienda el atacante también habría dejado sobre una mesa una fotografía en la que aparecían la joven y su expareja.

Mientras la Fiscalía y la Policía mantienen activo el operativo para localizar a Sofía, la familia de Aixa espera novedades sobre su paradero y reclama su inmediata detención.