La Libertad Avanza presentó un proyecto para excluir a Juan Grabois de la Cámara de Diputados

Posteriormente, el diputado de Unión por la Patria se acercó a Carlos Zapata, quien presidía el plenario de la Comisión de Defensa, para reclamarle que interviniera. Durante esa secuencia lanzó insultos contra integrantes del oficialismo.

La discusión continuó cuando el diputado libertario Gerardo Huesen le gritó “enano”. Grabois lo desafió a repetir la expresión frente a él y Huesen respondió llamándolo “cagón”. Ambos terminaron cara a cara en medio del plenario, mientras otros diputados intentaban separarlos y contener la situación.

El segundo cruce que terminó con la reunión

Horas después se produjo otro incidente, esta vez entre Grabois, la diputada libertaria Juliana Santillán y Carlos Zapata. Mientras Grabois cuestionaba al presidente Javier Milei por su postura respecto de Margaret Thatcher, Santillán le recriminó que supuestamente estaba leyendo su exposición. “No estoy leyendo, tontita”, respondió Grabois.

Zapata intervino para cuestionar esa expresión, pero Grabois rechazó disculparse y sostuvo: “No voy a pedir disculpas, es tonta, no la estoy insultando, la estoy describiendo”.

Ante la continuidad de los cruces, Zapata apagó el micrófono de Grabois y posteriormente dio por terminada la reunión. El diputado de Unión por la Patria respondió con nuevos insultos contra el presidente de la comisión. Esos episodios fueron utilizados por La Libertad Avanza como fundamento para presentar el proyecto que busca excluirlo de la Cámara.

Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas... https://t.co/PVGHbmVIO6 — Javier Milei (@JMilei) September 30, 2026

Según la iniciativa oficialista, la Cámara no debería permitir que “la provocación y el amedrentamiento sustituyan a la discusión legislativa”. Los autores sostienen que apartar a Grabois permitiría establecer un límite frente a este tipo de conductas.

Qué dice la Constitución sobre la posibilidad de excluir a Grabois

El proyecto invoca el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a cada Cámara a sancionar a sus integrantes por “desorden de conducta” en el ejercicio de sus funciones e incluso a excluirlos de su seno. Para avanzar con una medida de esas características se necesita el voto de dos tercios de la Cámara.

La composición actual hace que La Libertad Avanza necesite sumar un respaldo amplio de otros espacios para alcanzar esa mayoría. Unión por la Patria cuenta actualmente con 92 integrantes, según la nómina oficial de la Cámara de Diputados.

Por ese motivo, si los 92 integrantes de UxP se opusieran y estuvieran presentes al momento de una eventual votación, no se alcanzarían los dos tercios necesarios para excluir a Grabois.