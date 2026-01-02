En vivo Radio La Red
Apuñaló a su pareja en el cuello y dijo que le hecho sucedió durante un "juego sexual"

El violento episodio es investigado como intento de femicidio. La víctima tiene 40 años y permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Una casa sobre la calle Federación

Una casa sobre la calle Federación, entre Paraná y Sixto Oris, la escena del violento episodio. 

Una mujer de 40 años permanece en estado crítico y pelea por su vida en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín luego de haber sido apuñalada en el cuello por su pareja en una vivienda de la ciudad entrerriana de Nogoyá. El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y es investigado como intento de femicidio.

El agresor, un hombre de 45 años, fue detenido pocas horas después del ataque. Al momento de su captura presentaba manchas visibles de sangre. En las últimas horas, el fiscal Fernando Martínez ordenó la prisión preventiva por 45 días mientras avanza la investigación.

En sus primeras declaraciones ante la Justicia, el acusado brindó una insólita versión de lo sucedido y sostuvo que la herida se produjo en el marco de “un juego sexual”. Esa explicación fue reproducida por el jefe de la Departamental policial de Nogoyá, Cristian Koch, quien señaló: “Según lo manifestado por el hombre, habrían estado en un juego erótico e ingiriendo bebidas alcohólicas y algunos medicamentos, cuando perdieron la noción de lo que estaban haciendo”.

Sin embargo, la Justicia investiga el contexto real del ataque y los antecedentes del agresor. Las autoridades confirmaron que el detenido ya tenía antecedentes por lesiones contra otra mujer y también hechos de violencia contra sus propias hijas, lo que agrava su situación procesal. A pesar de estos antecedentes, no existían denuncias previas por violencia de género por parte de la actual víctima, con quien mantenía una relación de aproximadamente un año.

El intento de femicidio ocurrió en la calle Federación entre Paraná y Sixto Oris de la localidad de Nogoyá en Entre Ríos (Google Maps)

El estado de salud de la víctima

Según el parte médico oficial, la mujer ingresó al hospital en shock hipovolémico, con descompensación hemodinámica y bajo sedación analgésica. Frente a la gravedad del cuadro, los profesionales decidieron intubarla de urgencia.

La paciente presentaba una grave herida en el cuello derecho, donde los cirujanos debieron realizar una ligadura de la vena yugular y una rafia de la arteria carótida interna para intentar salvarle la vida. Tras la intervención, quedó internada en terapia intensiva con monitoreo permanente.

El equipo médico informó que la mujer continúa bajo observación estricta debido a un edema de cuello y para controlar la correcta irrigación encefálica. Además, existe la sospecha de una posible lesión cerebral isquémica, que deberá ser evaluada mediante una tomografía computada en las próximas horas.

El pronóstico sigue siendo reservado y, según indicaron los profesionales, no se registraron mejoras significativas desde su internación.

Tras conocerse el ataque, se supo que la víctima es madre de siete hijos, aunque ninguno convivía con ella al momento del hecho. Cinco de los chicos viven con su padre y los otros se encuentran, por distintos motivos, en otra localidad de la provincia. Mientras tanto, la causa avanza en la Justicia y el agresor permanece detenido, acusado de un brutal intento de femicidio que volvió a conmocionar a la comunidad de Nogoyá.

