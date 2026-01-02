Apuñaló a su pareja en el cuello y dijo que le hecho sucedió durante un "juego sexual"

360 El intento de femicidio ocurrió en la calle Federación entre Paraná y Sixto Oris de la localidad de Nogoyá en Entre Ríos (Google Maps)

El estado de salud de la víctima

Según el parte médico oficial, la mujer ingresó al hospital en shock hipovolémico, con descompensación hemodinámica y bajo sedación analgésica. Frente a la gravedad del cuadro, los profesionales decidieron intubarla de urgencia.

La paciente presentaba una grave herida en el cuello derecho, donde los cirujanos debieron realizar una ligadura de la vena yugular y una rafia de la arteria carótida interna para intentar salvarle la vida. Tras la intervención, quedó internada en terapia intensiva con monitoreo permanente.

El equipo médico informó que la mujer continúa bajo observación estricta debido a un edema de cuello y para controlar la correcta irrigación encefálica. Además, existe la sospecha de una posible lesión cerebral isquémica, que deberá ser evaluada mediante una tomografía computada en las próximas horas.

El pronóstico sigue siendo reservado y, según indicaron los profesionales, no se registraron mejoras significativas desde su internación.

Tras conocerse el ataque, se supo que la víctima es madre de siete hijos, aunque ninguno convivía con ella al momento del hecho. Cinco de los chicos viven con su padre y los otros se encuentran, por distintos motivos, en otra localidad de la provincia. Mientras tanto, la causa avanza en la Justicia y el agresor permanece detenido, acusado de un brutal intento de femicidio que volvió a conmocionar a la comunidad de Nogoyá.