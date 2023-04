Asaltaron a un joven de 17 años en Virrey del Pino y le dispararon por la espalda: "No siente las piernas"

El relato de la hermana de la víctima en A24

Florencia, su hermana, habló con A24 y contó todo el calvario que está pasando su familia: "Fue a jugar un partido de básquet donde juega todos los sábados. Cuando vuelve, decide juntarse con sus amigos en una plaza, tomaron unos tereré y cuando volvieron caminando, los chicos ven que de frente viene un grupo de cinco pibes. Para no chocarse se ponen en fila india uno atrás del otro. A mi hermano lo encierran, le apuntan a la cabeza y le sacaron la zapatilla y el celular. El le dio todo y cuando se dio vuelta le pegan el tiro por la espalda".

Durante su relato, la hermana de la víctima relató: "Los mismos amigos llamaron a la policía y a la ambulancia. Tratamos de mantener tranquilo a mi hermano pero la ambulancia llegó en una hora. Quería moverse pero no podía. Tenemos un poco de esperanza pero la bala está alojada en su médula. No se puede operar, porque una operación agravaría su cuadro. El puede movilizar sus brazos, pero de las tetillas para abajo no tiene sensibilidad. Es incierto cómo seguirá".

"Estuvo 3 días en terapia intensiva y ahora está internado". Al ser consultada sobre los asesinos, su hermana aclaró: "El único video que tenemos no se ven bien los rostros. Tiene que rehabilitarse con la bala en su cuerpo. No tiene posibilidades de una operación. La bala está en un lugar muy complejo", concluyó Florencia.

Isidro Casanova | Asalto y tiro por la espalda: ¿cómo fueron los hechos?

El hecho se dio en la Ruta Nacional 3 y Richet Km 39, en Virrey del Pino, a cuadras de donde mataron al colectivero de la línea 620, Daniel Barrientos, en el kilómetro 27 de la Ruta 3; y en cercanías del ataque a balazos contra otro chofer, de la 622, en kilómetro 44 de esa misma ruta nacional, en marzo.