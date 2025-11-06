Imágenes reveladoras: así fue el brutal ataque en la cara de un vecino a una chica por estar mal estacionada

“Yo estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar con mi celular, porque no era la primera vez que discutía con alguien del barrio”, relató Agustina al periodista Antonio Laje por A24.

La situación escaló de inmediato. “Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. En el medio de los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera”, contó entre lágrimas.

Embed

Una persona, un joven que pasaba por la calle, interviene para frenar al agresor. "Creo que lo mandó Dios", dijo Agustina. (Foto: captura de video)

En el video que la víctima subió a Instagram se ve el momento exacto en que el hombre se abalanza sobre ella, mientras una persona -un joven que pasaba por la calle- interviene para frenarlo.

“No lo conozco, apareció de la nada. Creo que lo mandó Dios, porque no sé qué habría pasado si no se metía. La vecina me gritaba que me iba a seguir pegando. Ese chico lo agarró fuerte y ahí recién se detuvo”, contó Agustina.

El agresor continuó insultando, mientras la esposa -que presenció toda la escena- le pedía a la víctima que “no llamara a la Policía”. “Me dijo que yo era una loca y que dejara de armar quilombo. No se acercó a pedirme disculpas, nada”, agregó.