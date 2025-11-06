Imágenes reveladoras: así fue el brutal ataque en la cara de un vecino a una chica por estar mal estacionada

En las últimas horas, se conocieron los videos de los cámaras de seguridad que capturaron el momento de la brutal agresión de un hombre de 70 años a una mujer luego de una discusión por un auto estacionado frente a la salida de su garage.
La agresión ocurrió tras una discusión por un auto estacionado frente a un garage. La víctima recibió un golpe en el rostro y tuvo que ser atendida por personal médico. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia.
Imágenes reveladoras: así fue brutal ataque de un vecino a una chica por su mal estacionamiento
El hecho ocurrió el barrio porteño de Villa del Parque. La víctima, identificada como Agustina, sufrió heridas en el rostro y tuvo que ser asistida por personal médico. El agresor, un hombre de 70 años, quedó demorado por la Policía, aunque recuperó la libertad horas después.
El episodio ocurrió durante la tarde del martes y fue captado por las cámaras de seguridad del barrio y por el teléfono de la propia víctima, quien logró filmar parte de la agresión mientras pedía ayuda. La secuencia, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra al hombre fuera de sí, insultando y golpeando con violencia, mientras una vecina intenta intervenir sin éxito.
La discusión se inició cuando Agustina dejó su vehículo frente a la vereda contigua a su vivienda, cerca de la salida del garage del agresor. Si bien el auto no obstruía completamente el paso, el hombre comenzó a gritar desde la vereda y a patear el vehículo con una bolsa de basura en la mano.
“Yo estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar con mi celular, porque no era la primera vez que discutía con alguien del barrio”, relató Agustina al periodista Antonio Laje por A24.
La situación escaló de inmediato. “Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. En el medio de los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera”, contó entre lágrimas.
Una persona, un joven que pasaba por la calle, interviene para frenar al agresor. "Creo que lo mandó Dios", dijo Agustina. (Foto: captura de video)
En el video que la víctima subió a Instagram se ve el momento exacto en que el hombre se abalanza sobre ella, mientras una persona -un joven que pasaba por la calle- interviene para frenarlo.
“No lo conozco, apareció de la nada. Creo que lo mandó Dios, porque no sé qué habría pasado si no se metía. La vecina me gritaba que me iba a seguir pegando. Ese chico lo agarró fuerte y ahí recién se detuvo”, contó Agustina.
El agresor continuó insultando, mientras la esposa -que presenció toda la escena- le pedía a la víctima que “no llamara a la Policía”. “Me dijo que yo era una loca y que dejara de armar quilombo. No se acercó a pedirme disculpas, nada”, agregó.