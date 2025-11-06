AGUINALDO ANSES diciembre 2025: quiénes y cuándo lo cobran

Desde el organismo remarcaron que este pago adicional “busca acompañar el poder adquisitivo de los adultos mayores y reforzar la economía familiar en un mes de alta demanda de consumo”.

Qué es el aguinaldo y cómo se calcula

El aguinaldo —oficialmente llamado Sueldo Anual Complementario (SAC)— equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida en el semestre. En el caso de los jubilados y pensionados, se calcula tomando el haber más alto cobrado entre julio y diciembre de 2025.

Por ejemplo:

Si un jubilado cobró un máximo de $300.000 durante el semestre, su aguinaldo será de $150.000 .

Si además le corresponde el bono de refuerzo, ese monto se suma en el mismo depósito junto al haber mensual de diciembre.

La fórmula general es simple: SAC = (Mejor haber del semestre) dividido 2

Para quienes no completaron los seis meses del período (por ejemplo, si comenzaron a jubilarse en agosto o septiembre), el pago será proporcional a los meses efectivamente cobrados.

ANSES_beneficio

Cuándo se paga el aguinaldo de ANSES en diciembre

El calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados comenzará el miércoles 10 de diciembre de 2025, y se extenderá hasta fin de mes según la terminación del DNI y el monto del haber.

Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 29 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 30 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 31 de diciembre

De este modo, todos los beneficiarios alcanzados por el aguinaldo recibirán antes de fin de año el haber mensual, el medio aguinaldo y el bono en un mismo depósito, en la fecha correspondiente al calendario oficial.

De cuánto será el aguinaldo en diciembre 2025

El monto exacto del aguinaldo dependerá del último aumento del año, que se definirá con la actualización de haberes correspondiente a diciembre.

Ese incremento, como ocurre desde 2024, se calcula según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Es decir, los haberes previsionales se ajustan mensualmente de acuerdo a la inflación, por lo que el valor final del aguinaldo se conocerá una vez que se publique el dato de precios de octubre.

No obstante, con los incrementos acumulados a lo largo del año y el refuerzo vigente, se estima que el haber mínimo rondará los $340.000, lo que implicaría un aguinaldo cercano a los $170.000 para quienes cobran la jubilación mínima.

En tanto, quienes perciban haberes más altos recibirán la mitad de su mejor sueldo del semestre, sin tope, según lo establecido por la Ley 26.417.

ANSES_AUH

Por qué algunos beneficiarios de ANSES no cobran aguinaldo

Un punto importante que suele generar confusión cada fin de año es quiénes quedan excluidos del cobro del aguinaldo.

La ANSES aclaró que el Sueldo Anual Complementario solo aplica a haberes previsionales y salarios, no a asignaciones sociales ni a planes de asistencia.

Por eso, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Tarjeta Alimentar, Progresar y otras prestaciones similares no perciben aguinaldo, ya que esas ayudas no son remuneraciones sino transferencias sociales no contributivas.

En esos casos, el Gobierno suele implementar bonos extraordinarios o refuerzos especiales para acompañar los ingresos de los sectores más vulnerables, aunque no se trata de un aguinaldo en el sentido legal del término.

Qué otros bonos paga ANSES en diciembre

Además del aguinaldo, ANSES confirmó que continuará el bono de $70.000 para jubilados y pensionados que cobren la mínima, con el objetivo de compensar el efecto de la inflación sobre los haberes más bajos.

Este bono se paga junto con el haber mensual y el aguinaldo, por lo que muchos beneficiarios recibirán tres conceptos en un solo depósito:

Haber mensual de diciembre.

Medio aguinaldo (SAC).

Bono de refuerzo de $70.000.

De esta forma, un jubilado con haber mínimo podría recibir más de $500.000 en total entre los tres conceptos, dependiendo del monto final del aumento por inflación.

Desde el organismo previsional destacaron que este refuerzo alcanza también a los titulares de PNC y PUAM, en igualdad de condiciones.

Cómo consultar cuándo y cuánto se cobra

Los beneficiarios pueden consultar fecha exacta y monto del pago desde las plataformas digitales oficiales de ANSES:

En la web: www.anses.gob.ar , sección “Mi ANSES”

Con CUIL y Clave de la Seguridad Social

O desde la app Mi ANSES disponible para Android y iOS

Allí se pueden verificar los detalles del depósito, las fechas según la terminación del DNI y si el beneficiario accede al bono adicional.

Qué pasa con los trabajadores en relación de dependencia

El aguinaldo no es exclusivo de los jubilados. Todos los trabajadores registrados en relación de dependencia también deben cobrar la segunda cuota del SAC antes del 20 de diciembre de 2025, según la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.

En estos casos, el empleador es responsable del pago y el cálculo sigue la misma regla general: el 50% del mejor salario del semestre o una parte proporcional si el vínculo laboral comenzó durante el período.