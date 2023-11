Asesinaron a una joven de 16 años y por el femicidio detienen a la expareja de la madre

El hecho es investigado por la Fiscalía del Distrito 4 Turno 6, a cargo de Jorgelina Gutiez, desde donde informaron a Télam que se esperan para las próximas horas los resultados de la autopsia en el cuerpo de la adolescente para luego notificar al acusado de los cargos en su contra.

Desde la Fiscalía indicaron que "la Policía Judicial junto a la Policía provincial se encuentran trabajando a los fines de incorporar pruebas que permitan determinar cómo ha sucedido el hecho" y agregaron que el imputado ya cuenta con abogado defensor.

Por el momento la causa está caratulada como "homicidio calificado" y la madre de la adolescente, Vanesa Reyes, aseguró a la prensa que el atacante fue su expareja y padre de dos de sus hijos, Dante Leonardo Romero (35), quien aseguró que además de matar a Milagros abusó sexualmente de ella.

"La mató brutalmente a mi hija, abusó de ella y no entiendo por qué", expresó la mujer a Canal 12 de Córdoba, al tiempo que recordó que el hombre le mandaba mensajes, aunque ella ya "no quería saber más nada" de él.

"Me la arrebató de la peor manera. No entiendo por qué hizo eso con mi princesa, era mi única hija", se lamentó Vanesa, en declaraciones a Cadena 3, donde relató que todo comenzó cerca de las 7 de la mañana, cuando ella se retiró de su casa para ir a buscar a sus mellizos.

1700688178376.webp Milagros Geraldine Reyes, de 16 años, la vícitma. (Foto: 0223)

La madre de la víctima no dudó en culpar por el femicidio a su expareja

"Me llamó la atención que mi hija no me enviara mensajes, entonces pasado el mediodía empecé a llamarla y no me atendía. Llamaba y llamaba. Hasta que en un momento me atiende mi otro hijo de 12 años que me empezó a decir que vuelva para casa porque la 'Geral' estaba con sangre", explicó la madre en medio del llanto.

Las fuentes de la investigación aseguraron que junto al cadáver de la adolescente se hallaba su bebé de un año que lloraba "desconsoladamente".

Luego, Vanesa no dudó en culpar como femicida a su expareja y padre de sus hijos mellizos, Romero, a quien los vecinos vieron cuando se retiraba de la casa con sus ropas manchadas con sangre.

Los investigadores contemplan como principal hipótesis que el crimen se trató de un "femicidio vinculado", el cual es definido por organizaciones feministas como "aquellas personas con vínculo familiar o afectivo con una mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigarla y destruir psíquicamente".

Dicha figura está contemplada en el inciso 12 del artículo 80 del Código Penal, donde se establece que se impondrá reclusión o prisión perpetua "al que matare con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación".