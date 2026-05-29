Desaparición de Agostina Vega: la Policía allana en Córdoba la casa del único detenido

Sin embargo, su abogado defensor, Jorge Sánchez del Bianco, afirmó a A24 que la joven que aparece junto al acusado no es Agostina, sino la hija del imputado.

“Está 100% seguro que la persona que lo acompaña es su hija. Que habían salido a comprar una gaseosa y cigarrillo de esa noche. Él confirma que Agostina nunca estuvo adentro de ese domicilio y que jamás fue trasladada por él en ningún tipo de vehículo ni nada”, dijo.

Un allanamiento siete días después

La intervención de este jueves fue muy diferente a los procedimientos realizados anteriormente. Según trascendió, efectivos de Policía Científica ingresaron a la propiedad para realizar nuevas pericias, relevamiento de huellas y tareas especializadas que no se habrían llevado adelante durante las primeras inspecciones.

Los investigadores trabajaron sobre accesos, aberturas y distintos sectores de la vivienda en busca de elementos que puedan aportar información sobre el destino de la adolescente Agostina Vega.

La situación tomó mayor relevancia después de que vecinos aseguraran haber observado movimientos dentro de la propiedad durante la noche anterior al operativo. De acuerdo con esos testimonios, varias personas habrían ingresado al lugar utilizando llaves propias y realizaron distintas modificaciones en el interior.

"Movieron cortinas, cerraron ventanas, sacaron sillas y estuvieron trabajando dentro de la casa", relataron algunos habitantes de la zona.

Esos testimonios fueron comunicados a las autoridades y habrían sido uno de los motivos que aceleraron el nuevo procedimiento judicial.

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