Nicole Neumann explotó contra las críticas por el pelo de su hijo Cruz Urcera y fue tajante

Y remató, sin vueltas: “¿A quién se le ocurre que le puedo dar a un bebé algo para que le crezca o se le aclare el pelo y teñírselo? No, gente, a ver, eso lo están pensando ustedes. A mí ese tipo de cosas en mi cabeza no me entrarían, por ejemplo”.

También hubo espacio para responder a quienes criticaron sus publicaciones publicitarias. Con lógica y algo de ironía, explicó: “Sí, claro. Trabajo de publicitar cosas. Es mi trabajo desde que tengo 12 años. Entonces, por ejemplo, muestro una heladera y dicen: ‘Ay, la heladera está vacía, ay, no sé qué’. Claro, les estoy mostrando la heladera, no productos de comida ni lo que tiene adentro. No, es lo buena que está la heladera. Si yo la lleno de cosas, no ves la heladera. Digo, ¿no? Uno más uno es dos”.

Sobre el detalle de la heladera vacía, aclaró el contexto: “En el peor de los casos, me estaba yendo de vacaciones, sí. No lleno la heladera antes de irme de vacaciones, por el contrario, la vacío, porque si no, ¿para quién le come? No me gusta dejar comida echarse a perder”.

La huerta, otro foco de cuestionamientos, tampoco quedó afuera de su descargo: “La huerta es mía. La tengo hace montón. Siempre muestro lo que cosechamos y comemos, que saco de ahí. O sea, ¿a quién le entraría en la cabeza gastar en hacer una huerta, armar semejante huerta, esperar todo el tiempo que crezcan las plantas para hacer una publicidad? No, chicos”.

Para cerrar, Neumann dejó un mensaje claro sobre su independencia y experiencia personal: “Vivo sola desde que tengo 17 años, así que lamento contarles que sé cocinar de todo. Me las sé arreglar con absolutamente todo. Puedo cocinar casi lo que sea. Así que malas noticias si querían creer lo contrario. Bueno, les mando un beso enorme”.

Con autenticidad y seguridad, Nicole volvió a dejar en claro que no piensa callarse frente a los prejuicios. Mientras sigue combinando maternidad, trabajo y viajes, esta vez desde Punta del Este, reafirma su elección de mostrarse tal como es y de responder cuando las críticas cruzan un límite.

“Por ahí la gente o la hinchada, entre comillas, de Nicole, aprovecha para tirar algún palito cada tanto”, observó otro notero. Y Mica explicó: “No sé, ni lo agarro, te digo la verdad. Ni lo agarro, hago mi vida”.

“¿Cómo está la situación legal luego de que las chicas no fueran entregadas en tiempo y forma para hacer este viaje con Fabián?”, fue otra de las consultas que recibió.

A lo que Viciconte comentó sobre ese viaje: “No sé todavía en qué quedó eso. Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirlas. O sea, si uno firma algo creo que tiene que confiar en la Justicia. Bueno, calculo que la Justicia hará lo que tenga que hacer. Fabi se fue con Luca, ya está, uno tiene todo organizado y no podés depender siempre de alguien”.

“Estoy tranquila. No medito, pero creo que con el tiempo, ocho años, uno ya sabe todo lo que va a pasar. Entonces, no me sorprende nada. Y estoy enfocada realmente en mi trabajo, en cosas nuevas que vienen ahora, que están buenísimas. Creo que lo más importante es trabajar para mantener la cabeza ocupada. Cuando no laburás... tu cabeza rompe los huevos”, concluyó contundente Mica Viciconte.