Adrián Suar se mostró como nunca antes junto a Rocío Robles en las playas de Punta del Este: las fotos

Suar y Robles confirmaron su relación sentimental a fines de 2025 después de que hace meses se rumoreaba del romance y se muestran hace semanas juntos súper relajados en público.

Incluso semanas antes habían viajado juntos a Italia, donde él subió la primera postal oficial en redes junto a su novia, luego de que hace mucho tiempo el Chueco no blanqueaba una relación estable.

Mirá todas las fotos de las vacaciones de Adrián Suar y Rocío Robles en las playas de Punta del Este.

Adrián Suar confirmó su romance con Rocío Robles: la primera foto oficial

Adrián Suar blanqueó su romance con Rocío Robles al compartir desde su cuenta de Instagram una foto juntos desde Roma, Italia, tras los rumores de relación que venían de hace meses.

A través de sus historias en la red social, el actor y productor se mostró públicamente por primera vez junto a la periodista deportiva en medio de un viaje por el exterior.

Con ese gesto virtual, el ex de Griselda Siciliani terminó de ratificar lo que desde comienzos de año se comentaba en los medios: están juntos y enamorados.

La imagen elegida tuvo un fuerte simbolismo. “¿Cuándo termina la construcción?”, describió Suar con su característico humor en la foto donde se los ve de espaldas, abrazados y contemplando el histórico Coliseo Romano.

Ella, con un look en tonos claros, apoya la mano sobre la espalda de él, que lució una campera oscura y anteojos mientras observa el imponente anfiteatro.

La periodista deportiva replicó la foto en sus historias confirmando también el blanqueo del romance y el buen presente que atraviesan juntos.