Karina Jelinek aclaró de manera tajante el confuso episodio que vivió en Punta del Este

Antes de poner el material al aire, Mauro Szeta había introducido el tema con contundencia: "Es abuso, es acoso. ¿Qué pasó con Karina Jelinek?". En el estudio, el clima se tornó tenso cuando Martín Salwe advirtió sobre el contenido del video: "Van a ver un momento muy incómodo. Puede enmarcarse en un caso de intento de abuso sexual o al menos de violencia. Pasó en Punta del Este".

El hecho tuvo lugar durante un desfile en la zona del parador de Playa Brava. En ese contexto, Jelinek se encontraba posando junto a su pareja, Flor Parise, cuando un hombre irrumpió de manera sorpresiva en la escena, generando desconcierto.

Al describir la secuencia, el panelista señaló: "La chapa este hombre de camisa celeste y gafas", y precisó que, de acuerdo con la abogada de la modelo, el sujeto habría intentado besarla sin su consentimiento. La situación provocó una ola de indignación tanto en el estudio como entre los televidentes.

Szeta volvió a tomar la palabra para subrayar la gravedad del episodio: "Es un acoso de acá a la China", afirmó, y añadió: "Me hace acordar a lo que discutíamos sobre Julio Iglesias".

Un día después, fue la propia modelo quien salió a aclarar a PrimiciasYa que lo sucedido no fue tal como se difundió y que el video, tomado desde un ángulo malintencionado, generó una interpretación que no se correspondía con la realidad de los hechos.