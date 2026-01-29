A24.com

Karina Jelinek aclaró de manera tajante el confuso episodio que vivió en Punta del Este

En diálogo con PrimiciasYa, Karina Jelinek explicó qué fue lo que ocurrió realmente con el hombre que, según trascendió en los medios, habría intentado besarla. Su aclaración en la nota.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 29 ene 2026, 20:30
Karina Jelinek rompió el silencio tras el episodio que vivió en los últimos días en Punta del Este, luego de que comenzara a circular un video filmado desde un ángulo confuso que dio lugar a interpretaciones erróneas. En las imágenes, se generó la sensación de que un hombre habría intentado besarla a la fuerza, una versión que rápidamente despertó polémica y sobre la cual la modelo decidió aclarar lo sucedido de manera tajante.

Esta semana trascendió en Lape Club Social (América TV) un episodio ocurrido durante un desfile realizado en la zona del parador de Playa Brava. En ese contexto, Karina posaba junto a su pareja, Flor Parise, cuando de manera inesperada un hombre se acercó al lugar, dando inicio a una situación que luego generó una gran repercusión.

Ante lo dicho, Jelinek sintió la necesidad de explicarlo y eligió PrimiciasYa para hacerlo: “No fue así. Pareció eso desde el ángulo en el que me filmaron los hechos, pero es un amigo de amigos en común. Yo estaba por desfilar y justo lo vi; me prestó su chal y me saludó rápido antes de que desfilara. No sé por qué salieron a decir todo eso. Gracias por preguntar”.

Cómo fue el raro episodio que vivió Karina Jelinek

En Lape Club Social (América TV) difundieron un video que generó un fuerte debate, en el que se observa a Karina Jelinek atravesando una situación de aparente incomodidad durante un evento realizado en Uruguay. Las imágenes, antes de su aclaración a PrimiciasYa, habían generado una preocupación inmediata.

Antes de poner el material al aire, Mauro Szeta había introducido el tema con contundencia: "Es abuso, es acoso. ¿Qué pasó con Karina Jelinek?". En el estudio, el clima se tornó tenso cuando Martín Salwe advirtió sobre el contenido del video: "Van a ver un momento muy incómodo. Puede enmarcarse en un caso de intento de abuso sexual o al menos de violencia. Pasó en Punta del Este".

El hecho tuvo lugar durante un desfile en la zona del parador de Playa Brava. En ese contexto, Jelinek se encontraba posando junto a su pareja, Flor Parise, cuando un hombre irrumpió de manera sorpresiva en la escena, generando desconcierto.

Al describir la secuencia, el panelista señaló: "La chapa este hombre de camisa celeste y gafas", y precisó que, de acuerdo con la abogada de la modelo, el sujeto habría intentado besarla sin su consentimiento. La situación provocó una ola de indignación tanto en el estudio como entre los televidentes.

Szeta volvió a tomar la palabra para subrayar la gravedad del episodio: "Es un acoso de acá a la China", afirmó, y añadió: "Me hace acordar a lo que discutíamos sobre Julio Iglesias".

Un día después, fue la propia modelo quien salió a aclarar a PrimiciasYa que lo sucedido no fue tal como se difundió y que el video, tomado desde un ángulo malintencionado, generó una interpretación que no se correspondía con la realidad de los hechos.

     

 

