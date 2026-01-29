Daniela Celis se lamentó profundamente tras un accidente en la cocina: el video
Daniela Celis intentó sacar a relucir sus dotes en la cocina y se animó a preparar una torta, pero la experiencia estuvo lejos de salir como lo había imaginado. Mirá el video de la influencer sumamente indignada.
29 ene 2026, 17:54
Daniela Celis vivió un pequeño pero intenso percance en la cocina mientras preparaba una torta para celebrar el cumpleaños de sus hijas, Laia y Aimé, y no dudó en compartir el momento —entre risas y algo de frustración— a través de sus redes sociales.
Vale recordar que la ex Gran Hermano nunca se destacó precisamente por sus habilidades culinarias durante su paso por el reality. En la edición 2022, eran Romina Uhrig y Alfa quienes solían tomar el mando en la cocina de la casa, mientras Daniela aportaba más carisma que destreza frente a las hornallas, algo que hoy vuelve a quedar en evidencia, aunque con mucho humor y sin dramatizar.
Tal como mostró en la historia que compartió en su cuenta personal, Celis dejó ver el resultado de una torta que estuvo lejos de salir como esperaba. El postre terminó quemado, con un aspecto poco tentador, y ella no dudó en tomárselo con humor, exponiendo el “fail” culinario ante sus seguidores. "La tortita para mis bebés. No todo es amor la cocina", escribió.
No obstante, la torta quemada no será un impedimento para que las pequeñas celebren felices su cumpleaños número dos. Más allá del percance en la cocina, lo importante será el clima de festejo, el amor que las rodea y la alegría de compartir un momento especial en familia tras varios meses de angustia por el accidente de Thiago Medina.
Cómo fue el cumpleaños de Laia y Aimé
El segundo cumpleaños de Aimé y Laia encontró a Daniela Celis y Thiago Medina atravesando una etapa significativa. A pesar de los vaivenes personales que enfrentaron en el último tiempo, ambos decidieron dejar de lado cualquier diferencia para concentrarse en lo esencial: celebrar la vida de sus hijas gemelas y acompañarlas en un día tan especial.
Este 29 de enero, los influencers optaron por una celebración íntima, pensada al detalle y cargada de ternura. Mientras Aimé y Laia dormían, los papis transformaron el living de su casa en un verdadero escenario festivo. Globos multicolores, guirnaldas, carteles, bonetes, peluches y juguetes llenaron el ambiente, que fue preparado con dedicación y cuidado. Incluso los muñecos preferidos de las nenas formaron parte de la decoración, con gorritos incluidos, sumándose al clima de cumpleaños.
La sorpresa se completó al despertar las gemelas y encontrarse con el espacio especialmente armado para ellas. El emotivo momento fue registrado y compartido en redes sociales, donde se pudo ver la reacción genuina de las pequeñas: entre sonrisas, curiosidad y entusiasmo, recorrieron cada rincón, jugaron con los peluches, tomaron los regalos y se apropiaron del festejo a su manera.
Más tarde, llegó el momento de las palabras y ambos eligieron expresar públicamente el amor que sienten por sus hijas. Acompañando un video simbólico —en el que reemplazan un globo con el número uno por otro con el número dos— escribieron:
“Un día como hoy a las 10:13 nacía Aimé, con dos minutos de diferencia 10:15 Laia. Un 29 de enero hace dos años atrás con 8 meses en panza, llegaron a nuestras vidas dos bebés, nuestras gemelas a regalarnos vida, risas, aventuras, desafíos, aprendimos a jugar de nuevo, a investigar, ¡a ser creativos y divertirnos todos los días! ¡Dos años repletos de carcajadas y poco llanto! LAS AMAMOS LAIA Y AIMÉ. Deseamos que siempre sean unidas, buenas, ¡y felices! ¡Que nunca les falte la salud, y el amor! Gracias por enseñarnos algo nuevo todos los días, con amor mamá y papá ”.
Daniela también aprovechó la ocasión para agradecer el acompañamiento permanente de quienes siguen el día a día de la familia. “Gracias a todos los tíos y las tías virtuales que nos acompañan en el crecimiento de nuestras gemelas! Los amamos, somos una gran familia”, escribió, destacando el vínculo cercano que mantienen con sus seguidores.
El festejo dejó en evidencia que, más allá de los cambios en su relación como pareja, ambos priorizan el bienestar y la felicidad de la familia. La sorpresa, pensada con amor y dedicación, fue una nueva muestra del compromiso compartido en la crianza.
A dos años de aquel 29 de enero que marcó un antes y un después en sus vidas, la familia celebró este nuevo aniversario rodeada de globos, risas y abrazos, reafirmando que el amor por sus hijas sigue siendo el lazo más fuerte que los une.