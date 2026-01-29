Daniela Celis se lamentó profundamente tras un accidente en la cocina: el video

Cómo fue el cumpleaños de Laia y Aimé

El segundo cumpleaños de Aimé y Laia encontró a Daniela Celis y Thiago Medina atravesando una etapa significativa. A pesar de los vaivenes personales que enfrentaron en el último tiempo, ambos decidieron dejar de lado cualquier diferencia para concentrarse en lo esencial: celebrar la vida de sus hijas gemelas y acompañarlas en un día tan especial.

Este 29 de enero, los influencers optaron por una celebración íntima, pensada al detalle y cargada de ternura. Mientras Aimé y Laia dormían, los papis transformaron el living de su casa en un verdadero escenario festivo. Globos multicolores, guirnaldas, carteles, bonetes, peluches y juguetes llenaron el ambiente, que fue preparado con dedicación y cuidado. Incluso los muñecos preferidos de las nenas formaron parte de la decoración, con gorritos incluidos, sumándose al clima de cumpleaños.

La sorpresa se completó al despertar las gemelas y encontrarse con el espacio especialmente armado para ellas. El emotivo momento fue registrado y compartido en redes sociales, donde se pudo ver la reacción genuina de las pequeñas: entre sonrisas, curiosidad y entusiasmo, recorrieron cada rincón, jugaron con los peluches, tomaron los regalos y se apropiaron del festejo a su manera.

Más tarde, llegó el momento de las palabras y ambos eligieron expresar públicamente el amor que sienten por sus hijas. Acompañando un video simbólico —en el que reemplazan un globo con el número uno por otro con el número dos— escribieron:

“Un día como hoy a las 10:13 nacía Aimé, con dos minutos de diferencia 10:15 Laia. Un 29 de enero hace dos años atrás con 8 meses en panza, llegaron a nuestras vidas dos bebés, nuestras gemelas a regalarnos vida, risas, aventuras, desafíos, aprendimos a jugar de nuevo, a investigar, ¡a ser creativos y divertirnos todos los días! ¡Dos años repletos de carcajadas y poco llanto! LAS AMAMOS LAIA Y AIMÉ. Deseamos que siempre sean unidas, buenas, ¡y felices! ¡Que nunca les falte la salud, y el amor! Gracias por enseñarnos algo nuevo todos los días, con amor mamá y papá ”.

Daniela también aprovechó la ocasión para agradecer el acompañamiento permanente de quienes siguen el día a día de la familia. “Gracias a todos los tíos y las tías virtuales que nos acompañan en el crecimiento de nuestras gemelas! Los amamos, somos una gran familia”, escribió, destacando el vínculo cercano que mantienen con sus seguidores.

El festejo dejó en evidencia que, más allá de los cambios en su relación como pareja, ambos priorizan el bienestar y la felicidad de la familia. La sorpresa, pensada con amor y dedicación, fue una nueva muestra del compromiso compartido en la crianza.

A dos años de aquel 29 de enero que marcó un antes y un después en sus vidas, la familia celebró este nuevo aniversario rodeada de globos, risas y abrazos, reafirmando que el amor por sus hijas sigue siendo el lazo más fuerte que los une.