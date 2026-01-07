La novia de Martín Demichelis rompió el silencio tras las escandalosas imágenes en Punta del Este: "Estamos..."

Sin embargo, la panelista Nadia Epstein planteó dudas sobre la versión de Micaela: "¿Vamos a creer en lo que se dice o en lo que vemos? Porque ella puede decir que está muy bien, pero en las imágenes no se ve eso".

Por último, Mazzocco cerró el debate con una frase contundente: "Es así: acá no ha pasado nada".

Embed

Cómo fue el primer encuentro entre los hijos de Evangelina Anderson y la novia de Demichelis

En Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino sorprendió al contar detalles picantes de una situación que generó incomodidad en los hijos de Evangelina Anderson. El episodio se dio cuando Martín Demichelis decidió presentarles a su nueva pareja durante sus días en Punta del Este.

La conversación se desarrolló en el ciclo junto a Sabrina Rojas, quien reemplaza a Yanina Latorre en la conducción. Al ser consultada por Anderson y las vacaciones que compartieron, Martino reaccionó sin rodeos: "Ni me hables de eso".

Acto seguido, agregó con franqueza: "Fue un poco engorroso el tema. Porque justo se le ocurre a él presentarle la novia a los hijos, entonces fue todo un tema". Sus palabras dejaron en claro que la situación no pasó inadvertida.

Rojas, sorprendida, comentó: "Qué pronto le presentó la novia a los hijos". En ese momento, el panel recordó que Mica, la actual pareja del exfutbolista, mantiene un vínculo con él desde hace apenas tres meses y que la primera vez que se los vio juntos fue en Mendoza.

La duda sobre si Evangelina estaba al tanto también se planteó en el estudio. Una panelista preguntó: "¿Evangelina no sabía que se la iba a presentar?", y Martino respondió con firmeza: "No". Rojas, por su parte, comparó la situación con su propia experiencia: recordó que cuando estaba en pareja con el Tucu López, lo conversó previamente con Luciano Castro y él participó en la presentación para mostrar que todo estaba en armonía.

Más adelante, Ximena Capristo quiso saber cómo había terminado la relación entre Anderson y Demichelis: "¿Ellos terminaron muy mal?". La respuesta de Martino fue contundente: "Imaginate que en televisión apareció la amante de este hombre".

Por su parte, Laura Ubfal aportó información desde su portal y precisó que la novia de Demichelis "tiene un centro de estética en el barrio de Belgrano y vive en Olivos".