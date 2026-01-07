La terrible acusación de Luis Cavanagh sobre Romina Gaetani tras ser denunciado: "Me quiso pegar con..."

“Le corté, se fue, después le quedaron unas cosas en la puerta y volvió, empezó a golpear, cerré con llave, empezó a golpear todas las puertas que le faltaban, no sé qué cosa. Le abrí, me quiso pegar con una silla, después con otra, por suerte está todo grabado en un video”, empezó afirmando Cavanagh.

Y agregó: “La saqué afuera, volví a encerrarme, volví a ir a mi cuarto, me cerré con llave, rompió un vidrio de la entrada del living, se metió, fue a buscar un cuadro que tenía, que era de ella y que yo le había regalado, y ahí llamó el 911 y dijo que la habían golpeado, un delirio total, una hija de puta, no lo puedo creer”.

“Y después, si empieza a hablar y llega a decir algo, muestro los videos y ya está. En los videos se ve cómo le estoy diciendo ‘pará, Romina pará’ y se ve con la silla que me quiere pegar. Lo dice aparte ‘ahora te voy a golpear, vas a ver’. Así que en eso me quedo tranquilo si llega a hablar o decir algo”, cerró.

“No suena bien esto, suena extorsivo. Además, en la Justicia están constatados los golpes, tanto en sus brazos como en la cadera de Romina Gaetani. Obviamente, esto se va a tener que dirimir sí o sí en la Justicia. Uno no puede opinar en estos casos porque no conoce la realidad de la relación”, comentó May.

Qué dijo Romina Gaetani sobre su ex, Luis Cavanagh

Romina Gaetani decidió dar a conocer su situación personal luego de denunciar a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. Su testimonio se difundió en el programa La mañana con Moria (El Trece), a través de la palabra de su amiga y colega María Fernanda Callejón, quien leyó al aire un mensaje privado que recibió de la actriz y aportó detalles sobre el delicado momento que atraviesa.

Antes de compartir el contenido del escrito, Callejón aclaró que Gaetani fue sometida a una evaluación psiquiátrica exhaustiva como parte del proceso judicial. “Ella no me pudo hablar, me habló muy poquito hoy en la mañana. Me escribe. No hay nadie mejor que yo que la entienda ”, expresó, aludiendo a su propia experiencia personal tras el conflicto con Ricardo Diotto.

El mensaje de la actriz reflejó un profundo estado de vulnerabilidad: “Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima ”.

“Antes era verbal, hechos de violencia que va calando porque es por goteo, hasta que me redujo y me volvió chiquita”, describió Romina, sobre cómo la violencia se manifestó de manera progresiva.

También expuso la compleja contradicción emocional que atraviesa tras la denuncia: “Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo, y no lo podemos ver. Porque aún lo amo y sufro por eso. Fue desintegrando mi autoestima, no era la primera vez que revisaba mi celular”.

Finalmente, el mensaje hizo referencia a las situaciones de control y manipulación que, según relató, padeció durante la relación. “Me controlaba, manipulaba, y me sometía a hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica ”, cerró Callejón al leer las palabras de la actriz.

En ese contexto, la panelista informó además que Gaetani solicitó medidas de protección ante la Justicia, entre ellas una restricción de acercamiento y la implementación de un botón antipánico.