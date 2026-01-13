El desgarrador testimonio de Romina Gaetani tras denunciar a su expareja: "Cuando la violencia..."

"Esto iba a suceder una semana después, donde ya tuve un contacto... el que menos hubiese querido con la policía una semana antes", agregó sobre otro episodio que la marcó.

Respecto a la canción que interpretó en ese show, Malo de Bebe, aclaró: "Eran dos canciones que estaban pautadas una semana antes que sucedieran los hechos que todavía no los puedo poner en palabras. La Bomba de tiempo fue la que la que eligió los temas".

Gaetani también reflexionó sobre la violencia de género: "Lo que una siempre escucha de otras víctimas de violencia... cuando la violencia llega a lo físico no podés hablar. Siempre entendés a las víctimas de violencia porque todas de alguna manera pasamos más o menos por algún tipo de violencia".

Por último, contó que cumplió con todas las pericias solicitadas por la justicia: "Después del show hice la pericia psiquiátrica con las psicólogas de la fiscalía. Hice todo lo que pidió que tenía que hacer la Justicia, en tiempo y en forma, día a día. La red existe, la red de mujeres que nunca sabés quién va a ser, te agarra, ¿viste? Así que eso es muy importante".

Qué dice el impactante informe de los especialistas sobre Romina Gaetani en la causa contra su ex

La investigación judicial iniciada por la denuncia de violencia de género presentada por Romina Gaetani incorporó en las últimas horas un dato fundamental: el informe de evaluación de riesgo confeccionado por especialistas del Centro de Atención a la Víctima del Ministerio Público Fiscal. El resultado fue revelado este martes en vivo por el periodista Martín Candalaft en el programa DDM (América TV).

La actriz fue entrevistada la semana pasada por un equipo interdisciplinario que aplicó un cuestionario específico, diseñado para medir su nivel de vulnerabilidad dentro del expediente que tramita la UFI de Género de Pilar, bajo la dirección de la fiscal María José Basiglio. Ese documento, ya sumado a la causa contra su ex pareja, Luis Cavanagh, dejó una conclusión categórica.

"Alto riesgo", fue la calificación que las psicólogas del organismo asignaron tras el encuentro con Gaetani, según trascendió de fuentes cercanas al caso. El resultado adquiere especial relevancia porque la propia actriz, al declarar ante la fiscal, había optado por no pedir medidas de restricción contra su ex.

Entre los aspectos evaluados por las profesionales, se resaltó una conducta repetitiva del acusado vinculada al control y los celos. “El imputado es excesivamente celoso y controlador de las acciones de la víctima, incluso en lo que respecta a su trabajo”, detallaron en el informe elevado al Ministerio Público.

El proceso judicial comenzó el 28 de diciembre, cuando Gaetani formalizó la denuncia que activó el protocolo correspondiente en materia judicial y sanitaria. Desde entonces, se incorporaron testimonios considerados de peso y también informes médicos que respaldan la acusación.

De acuerdo con el expediente, la actriz fue atendida en un sanatorio de Pilar, donde los profesionales constataron lesiones visibles en brazos y cadera, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades competentes.

Mientras la fiscalía avanza en la recolección de pruebas, el informe de riesgo aparece como un elemento decisivo para orientar los próximos pasos dentro del proceso judicial.