El angustiante diagnóstico de Thiago Medina tras ser operado de urgencia

El propio análisis de Lestelle remarcó esa teoría, explicando que por fortuna no parece tener daños en la cabeza: “Es un pibe joven, y si no hay lesión en el cerebro…”.

La médica también intentó explicar los alcances del cuadro de Thiago con un tono de esperanza: “Si tuvo un traumatismo de tórax, se quebró las costillas, hizo un neumotórax, eso se drena. Se golpeó el abdomen, se lesionó el bazo, se hace una esplenectomía”. Por el momento solo queda esperar por su evolución y sumarse a la cadena de oración que piden sus familiares y amigos.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva, y de acuerdo al último parte médico, difundido en la tarde de este sábado.

“Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, informan en un primero momento.

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, resalta el documento.

La noticia del accidente de Thiago Medina fue difundida en la noche del viernes en LAM (América TV), donde compartieron un audio de Daniela Celis confirmando el hecho y expresando la gravedad del mismo.

“Lo único que pido es cadena de oración. Por favor, hagamos una cadena de oración entre todos”, dijo la también ex Gran Hermano con la voz visiblemente afectada.