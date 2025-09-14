El angustiante diagnóstico de Thiago Medina tras ser operado de urgencia

Thiago Medina protagonizó un grave accidente con su moto y ahora el ex Gran Hermano está peleando por su vida debido a la gravedad de las heridas.
El ex Gran Hermano, Thiago Medina, sigue en estado crítico tras sufrir un accidente en moto el viernes pasado. Los detalles sobre su salud.
El influencer se encuentra en estos momentos internado en la unidad de terapia intensiva y desde el hospital compartieron el parte médico mientras se espera que en la jornada del domingo las autoridades compartan nuevos datos.
Tras conocerse los detalles de su salud, la doctora Mariana Lestelle analizó el caso en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV) y señaló: “De lo que leí, no dice nada del estado cerebral. Si hubo trauma craneoencefálico. Parece un traumatismo torácico abdominal”. Su observación dejó en claro la incertidumbre que rodea a la recuperación de Thiago.
Un dato que llevó algo de calma fue el que contó Daniela Celis, su ex y madre de sus hijas, quien aseguró que Medina llevaba el casco puesto al momento del impacto y que eso fue clave para evitar que algo más grave sucediera.
El propio análisis de Lestelle remarcó esa teoría, explicando que por fortuna no parece tener daños en la cabeza: “Es un pibe joven, y si no hay lesión en el cerebro…”.
La médica también intentó explicar los alcances del cuadro de Thiago con un tono de esperanza: “Si tuvo un traumatismo de tórax, se quebró las costillas, hizo un neumotórax, eso se drena. Se golpeó el abdomen, se lesionó el bazo, se hace una esplenectomía”. Por el momento solo queda esperar por su evolución y sumarse a la cadena de oración que piden sus familiares y amigos.
“Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, informan en un primero momento.
“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, resalta el documento.
La noticia del accidente de Thiago Medina fue difundida en la noche del viernes en LAM (América TV), donde compartieron un audio de Daniela Celis confirmando el hecho y expresando la gravedad del mismo.
“Lo único que pido es cadena de oración. Por favor, hagamos una cadena de oración entre todos”, dijo la también ex Gran Hermano con la voz visiblemente afectada.