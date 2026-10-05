La polémica actitud de Wanda Nara en un local de ropa que generó revuelo

Apareció un contundente video de Wanda Nara y Martín Migueles que expone la verdad de la relación entre ellos

La panelista de Intrusos, Marcela Baños relató que fue testigo presencial de una salida nocturna de Wanda Nara y Martín Migueles el sábado por la noche en un multitudinario evento de música tropical en Parque Sarmiento. "Empiezo a grabarla y me doy cuenta con quién estaba ella y ella se da cuenta que yo la estaba grabando. Estaba con Martín Migueles", contó en el programa, y agregó que a los dos se los veía "súper relajados" y "fantásticos".

El episodio dejó en claro que la relación entre Wanda y Migueles sigue en pie, pese a los rumores de distanciamiento que circularon en los últimos días. Marcela Tauro lanzó una teoría que quedó flotando: "Ella nos quiere vender a todos que está peleada", disparó, sugiriendo que el hermetismo de Wanda sobre su vínculo con el empresario podría ser más estrategia mediática que realidad.