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La polémica actitud de Wanda Nara en un local de ropa que generó revuelo

Wanda Nara provocó un revuelo impensado en un shopping, donde estuvo junto a su pareja, Martín Migueles.

5 oct 2026, 18:08
La polémica actitud de Wanda Nara en un local de ropa que generó revuelo
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Una nueva actitud de Wanda Nara generó debate. Según contaron en Intrusos (América TV), la empresaria habría pedido que cerraran un local de ropa en el shopping de Nordelta mientras se encontraba de compras junto a sus hijas y su novio, Martín Migueles.

La información llegó al programa de América TV a través de alguien que estaba en el lugar y presenció todo.

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Marcela Tauro fue la encargada de contar los detalles: "Esta persona fue a comprar un regalo en Nordelta, en el shopping, y dice: 'estaba Wanda con las nenas'. Estaba Migueles junto con las niñas y ella hizo cerrar el local para que nadie entrara y poder comprar".

El relato no tardó en disparar reacciones. Natalie Weber fue la más filosa: "El centro comercial de Nordelta no es que está explotadísimo como para mandar a cerrar el local. Puede haber dos o tres personas adentro", remarcó, dejando en claro que el gesto difícilmente se justificaba por una cuestión de seguridad o masividad.

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La panelista de Intrusos, Marcela Baños relató que fue testigo presencial de una salida nocturna de Wanda Nara y Martín Migueles el sábado por la noche en un multitudinario evento de música tropical en Parque Sarmiento. "Empiezo a grabarla y me doy cuenta con quién estaba ella y ella se da cuenta que yo la estaba grabando. Estaba con Martín Migueles", contó en el programa, y agregó que a los dos se los veía "súper relajados" y "fantásticos".

El episodio dejó en claro que la relación entre Wanda y Migueles sigue en pie, pese a los rumores de distanciamiento que circularon en los últimos días. Marcela Tauro lanzó una teoría que quedó flotando: "Ella nos quiere vender a todos que está peleada", disparó, sugiriendo que el hermetismo de Wanda sobre su vínculo con el empresario podría ser más estrategia mediática que realidad.

     

 

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