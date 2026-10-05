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"No me pegues más": una joven denunció a su pareja tras una violenta agresión que quedó grabada

Rodrigo Daniel Carrica fue denunciado por su pareja. Un video de la agresión se viralizó y la Justicia investiga el caso como lesiones leves en contexto de violencia de género.

(Foto: captura de pantalla)﻿

(Foto: captura de pantalla) ﻿

Rodrigo Daniel Carrica, de 37 años, es investigado por la Justicia de Azul a partir de una denuncia realizada por su pareja, A.B.R., de 26, quien aseguró haber sufrido violencia de género. El caso tomó estado público luego de que se difundiera un video en el que el hombre aparece golpeando a la joven mientras revisa su teléfono y elimina y bloquea contactos de sus redes sociales.

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“Ay, no me pegues, por favor”, se escucha decir a A.B.R. en distintos momentos de la grabación. Frente a ella, Carrica manipula el celular de la joven y controla los contactos que aparecen en sus redes.

La causa está a cargo de la UFI N°1 de Azul y tramita desde el 28 de septiembre bajo la calificación de lesiones leves en contexto de violencia de género. (Foto: captura de pantalla)

La causa está a cargo de la UFI N°1 de Azul y tramita desde el 28 de septiembre bajo la calificación de lesiones leves en contexto de violencia de género. (Foto: captura de pantalla)

“Ya lo voy a eliminar. Fijate, fijate cómo lo elimino y lo bloqueo”, afirma el hombre al comienzo del registro. Poco después se escucha un golpe y la joven vuelve a pedirle que se detenga. “Sí, hija de puta. (...) Es lo que te merecés”, responde Carrica.

La grabación continúa con el hombre revisando el teléfono y mencionando a una persona llamada Mateo. También cuestiona a la joven por una publicación que había realizado mientras ambos se encontraban juntos.

Durante la secuencia, Carrica continúa manipulando el celular. Hacia el final, la joven vuelve a pedirle que deje de agredirla. “No puedo, no me pegues más”, se escucha.

Cómo comenzó la investigación

La causa está a cargo de la UFI N°1 de Azul, encabezada por Marcelo Fernández, y tramita desde el 28 de septiembre bajo la calificación de lesiones leves en contexto de violencia de género.

La investigación se inició después de que la joven compartiera el video en sus redes sociales y acudiera al Hospital Municipal de Tapalqué. De acuerdo con el informe enviado a la Fiscalía General, los profesionales que la atendieron detectaron equimosis recientes, un corte cicatrizado en el rostro y una lesión consignada como autoinfligida.

Durante esa intervención, A.B.R. manifestó que era víctima de violencia de género por parte de Carrica. Posteriormente, ratificó sus dichos al presentar la denuncia.

El video utilizado en la investigación había sido registrado tiempo atrás. La joven, sin embargo, no pudo precisar cuándo ocurrió exactamente la agresión.

La asistencia a la joven

Luego de la denuncia, A.B.R. fue asistida por el Centro de Asistencia a la Víctima, un profesional de Psicología y la Dirección de Género de la Municipalidad de Tapalqué.

El abordaje incluyó un espacio de escucha y acompañamiento familiar. También se le brindaron herramientas destinadas a favorecer su autonomía y su capacidad para tomar decisiones frente a la situación denunciada.

Según la documentación incorporada a la causa, actualmente la joven vive junto a su madre, su hijo menor de edad y un hermano mayor.

Las medidas judiciales

Mientras avanza la investigación, el Juzgado de Garantías N°1 de Azul dispuso medidas cautelares para proteger a la denunciante.

La resolución establece restricciones de acercamiento y contacto que deberán mantenerse durante todo el proceso judicial. También tomó intervención el Juzgado de Paz de Tapalqué.

Carrica no quedó detenido y continúa en libertad mientras la Justicia avanza con la investigación por las lesiones denunciadas en el contexto de violencia de género.

En pocas palabras

  • Aislamiento y agresión: Joven denunció a su pareja por violencia de género tras un video donde él la agrede mientras revisa su celular.
  • Investigación judicial: La Justicia de Azul investiga el caso como lesiones leves en contexto de violencia de género, con restricciones de acercamiento y contacto.
  • Asistencia a la víctima: La joven recibió contención psicológica y herramientas para su autonomía tras la denuncia radicada en la UFI N°1.
Resumen generado por Thinkindot AI
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