"No me pegues más": una joven denunció a su pareja tras una violenta agresión que quedó grabada

Durante la secuencia, Carrica continúa manipulando el celular. Hacia el final, la joven vuelve a pedirle que deje de agredirla. “No puedo, no me pegues más”, se escucha.

Cómo comenzó la investigación

La causa está a cargo de la UFI N°1 de Azul, encabezada por Marcelo Fernández, y tramita desde el 28 de septiembre bajo la calificación de lesiones leves en contexto de violencia de género.

La investigación se inició después de que la joven compartiera el video en sus redes sociales y acudiera al Hospital Municipal de Tapalqué. De acuerdo con el informe enviado a la Fiscalía General, los profesionales que la atendieron detectaron equimosis recientes, un corte cicatrizado en el rostro y una lesión consignada como autoinfligida.

Durante esa intervención, A.B.R. manifestó que era víctima de violencia de género por parte de Carrica. Posteriormente, ratificó sus dichos al presentar la denuncia.

El video utilizado en la investigación había sido registrado tiempo atrás. La joven, sin embargo, no pudo precisar cuándo ocurrió exactamente la agresión.

La asistencia a la joven

Luego de la denuncia, A.B.R. fue asistida por el Centro de Asistencia a la Víctima, un profesional de Psicología y la Dirección de Género de la Municipalidad de Tapalqué.

El abordaje incluyó un espacio de escucha y acompañamiento familiar. También se le brindaron herramientas destinadas a favorecer su autonomía y su capacidad para tomar decisiones frente a la situación denunciada.

Según la documentación incorporada a la causa, actualmente la joven vive junto a su madre, su hijo menor de edad y un hermano mayor.

Las medidas judiciales

Mientras avanza la investigación, el Juzgado de Garantías N°1 de Azul dispuso medidas cautelares para proteger a la denunciante.

La resolución establece restricciones de acercamiento y contacto que deberán mantenerse durante todo el proceso judicial. También tomó intervención el Juzgado de Paz de Tapalqué.

Carrica no quedó detenido y continúa en libertad mientras la Justicia avanza con la investigación por las lesiones denunciadas en el contexto de violencia de género.