Le sacaron tarjeta roja, golpeó al árbitro y lo dejó inconsciente en pleno partido

El comunicado de la Liga Sanrafaelina

La Mesa directiva de la Liga Sanrafaelina de Fútbol difundió un comunicado en el que informó lo ocurrido y explicó las consecuencias que tuvo la agresión sobre la programación de la jornada.

La organización comunicó que "el árbitro Pablo Sosa fue agredido durante el partido de Reserva entre Sportivo Balloffet y Sportivo Pedal Club, por lo que debió ser atendido tras sufrir pérdida de conocimiento como consecuencia del golpe".

"Al no encontrarse en condiciones de dirigir, se decidió la suspensión del encuentro", afirmó el escrito.

"La situación fue informada en el grupo de presidentes y, en simultáneo, a los presidentes de Sportivo Balloffet y Sportivo Pedal Club, como así también al árbitro Martín Bertero, quien estaba designado como árbitro principal de este partido. El encuentro será reprogramado", concluyó.

Qué pasó con los partidos

La agresión obligó a suspender el encuentro de Reserva que disputaban Balloffet y Pedal Club. Ahora la Liga Sanrafaelina de Fútbol deberá evaluar el episodio y definir las eventuales sanciones que correspondan.

La situación también afectó al partido de Primera División previsto entre los mismos clubes. Sosa había sido designado como uno de los asistentes para ese compromiso, por lo que su imposibilidad de presentarse llevó a las autoridades a postergar el encuentro. El partido deberá ser reprogramado.

El episodio generó preocupación dentro del fútbol de San Rafael y volvió a poner el foco en las agresiones que sufren los árbitros durante las competencias provinciales.