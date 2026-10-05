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Le sacaron tarjeta roja, golpeó al árbitro y lo dejó inconsciente en pleno partido

Pablo Sosa perdió el conocimiento luego de ser agredido durante un encuentro de Reserva entre Sportivo Balloffet y Sportivo Pedal Club.

Pablo Sosa perdió el conocimiento luego de ser agredido durante un encuentro de Reserva entre Sportivo Balloffet y Sportivo Pedal Club. (Foto: Sitio Andino)

Pablo Sosa perdió el conocimiento luego de ser agredido durante un encuentro de Reserva entre Sportivo Balloffet y Sportivo Pedal Club. (Foto: Sitio Andino)

Un partido de Reserva de la Liga Sanrafaelina de Fútbol terminó con un árbitro hospitalizado luego de que un futbolista lo golpeara tras recibir la tarjeta roja. El episodio ocurrió durante el encuentro entre Sportivo Balloffet y Sportivo Pedal Club, correspondiente a la octava fecha del torneo, y provocó además la suspensión del partido de Primera División entre ambos clubes.

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El árbitro Pablo Sosa debió ser asistido después de recibir el golpe y quedar tendido en el campo de juego sin reaccionar. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica por una pérdida de conocimiento. Horas después, fue dado de alta.

La agresión se produjo luego de una decisión arbitral que derivó en la expulsión de Luciano Giménez, mediocampista de Sportivo Balloffet. Sosa primero le había mostrado una tarjeta amarilla y, poco después, volvió a intervenir para expulsarlo por un presunto exceso verbal.

La reacción del jugador terminó con la agresión al árbitro y obligó a interrumpir el desarrollo del encuentro.

El comunicado de la Liga Sanrafaelina

La Mesa directiva de la Liga Sanrafaelina de Fútbol difundió un comunicado en el que informó lo ocurrido y explicó las consecuencias que tuvo la agresión sobre la programación de la jornada.

La organización comunicó que "el árbitro Pablo Sosa fue agredido durante el partido de Reserva entre Sportivo Balloffet y Sportivo Pedal Club, por lo que debió ser atendido tras sufrir pérdida de conocimiento como consecuencia del golpe".

"Al no encontrarse en condiciones de dirigir, se decidió la suspensión del encuentro", afirmó el escrito.

"La situación fue informada en el grupo de presidentes y, en simultáneo, a los presidentes de Sportivo Balloffet y Sportivo Pedal Club, como así también al árbitro Martín Bertero, quien estaba designado como árbitro principal de este partido. El encuentro será reprogramado", concluyó.

Qué pasó con los partidos

La agresión obligó a suspender el encuentro de Reserva que disputaban Balloffet y Pedal Club. Ahora la Liga Sanrafaelina de Fútbol deberá evaluar el episodio y definir las eventuales sanciones que correspondan.

La situación también afectó al partido de Primera División previsto entre los mismos clubes. Sosa había sido designado como uno de los asistentes para ese compromiso, por lo que su imposibilidad de presentarse llevó a las autoridades a postergar el encuentro. El partido deberá ser reprogramado.

El episodio generó preocupación dentro del fútbol de San Rafael y volvió a poner el foco en las agresiones que sufren los árbitros durante las competencias provinciales.

En pocas palabras

  • Jugador agredió: Un futbolista golpeó al árbitro Pablo Sosa tras recibir tarjeta roja, dejándolo inconsciente en Mendoza.
  • Suspensión del partido: El encuentro de Reserva fue suspendido y el partido de Primera División postergado debido al incidente.
  • Liga Sanrafaelina: La liga evalúa el episodio para definir sanciones y reprogramar los encuentros afectados por la agresión.
Resumen generado por Thinkindot AI
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