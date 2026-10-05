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Robaba motos a plena luz del día y las presumía en TikTok: así terminó detenido

Un joven de 23 años era buscado por una serie de robos de motos en Recoleta y tenía pedido de captura desde agosto.

El joven de 23 años fue detenido cuando salía de una vivienda de Villa Caraza

El joven de 23 años fue detenido cuando salía de una vivienda de Villa Caraza, en el partido de Lanús. (Foto: Policía de la Ciudad).

Un joven de 23 años acusado de robar motos en Recoleta fue detenido en Villa Caraza, partido de Lanús, luego de una investigación que incorporó publicaciones que el sospechoso realizaba en TikTok donde aparecía con imágenes junto a los vehículos que habían sido denunciados como robados.

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El acusado tenía pedido de captura vigente desde agosto y acumulaba un extenso prontuario en el que registraba 14 causas vinculadas con robos, hurtos y tentativas de robo desde 2019.

ROBABA MOTOS EN CABA Y LAS EXHIBÍA EN TIKTOK

La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 2 de la Policía de la Ciudad y comenzó a partir de al menos dos robos de motocicletas ocurridos entre julio y agosto en el barrio porteño de Recoleta.

Los robos de motos en Recoleta que quedaron grabados

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona del barrio porteño de Recoleta y detectaron al sospechoso durante los hechos. En las imágenes se observó cómo actuaba a plena luz del día y en sectores transitados, mientras vecinos realizaban compras o esperaban el colectivo.

De acuerdo con la investigación, el joven utilizaba un método rudimentario para llevarse las motos: violentaba los sistemas de arranque de los vehículos para poder encenderlos, incluso mediante golpes.

Las grabaciones permitieron avanzar con su identificación, pero otro elemento terminó siendo clave para reconstruir sus movimientos.

Los agentes comenzaron a revisar perfiles públicos en redes sociales vinculados con el sospechoso y descubrieron que publicaba principalmente en TikTok. Allí encontraron fotografías en las que aparecía junto a motos que coincidían con las denunciadas como robadas en Recoleta.

Publicaba las motos robadas en TikTok y lograron encontrarlo

Con las imágenes de las cámaras de seguridad y la información obtenida de las redes sociales, los investigadores profundizaron las tareas para establecer dónde se encontraba el acusado.

Las c&aacute;maras de seguridad registraron al sospechoso durante los robos de motos ocurridos en Recoleta. (Fotos: redes sociales).

Las cámaras de seguridad registraron al sospechoso durante los robos de motos ocurridos en Recoleta. (Fotos: redes sociales).

Finalmente, lograron ubicarlo en Villa Caraza, partido de Lanús, y montaron un operativo en inmediaciones de su domicilio. El joven fue interceptado y detenido cuando salía de la vivienda.

Según fuentes de la Policía de la Ciudad, sobre el sospechoso pesaba una orden de captura desde agosto de 2026. Además, desde 2019 acumulaba 14 causas por robos, hurtos y tentativas de robo.

Tras el procedimiento intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17, que dispuso la detención y el traslado del acusado a una dependencia policial.

El acusado acumulaba 14 causas por robos, hurtos y tentativas de robo desde 2019. (Foto: redes sociales).

El acusado acumulaba 14 causas por robos, hurtos y tentativas de robo desde 2019. (Foto: redes sociales).

Además, por orden judicial, le secuestraron el teléfono celular, un elemento que podría resultar de interés para la causa y que también le permitía acceder a las redes sociales que terminaron aportando pistas fundamentales para localizarlo.

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