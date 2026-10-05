Joaquín Levinton volvió a grabar Es mi sueño tras la denuncia por abuso y dejó una fuerte definición: "Es..."

En medio de su regreso a Es mi sueño, también fue consultado sobre la conversación que mantuvo con Guido por su vuelta al programa, teniendo en cuenta que las grabaciones ya estaban programadas. "Todos me quieren y, bueno, no hay mucho más que decir", respondió Levinton, sin profundizar sobre ese aspecto.

Por último, Quiroz le preguntó cómo continúa la situación y si había hablado con sus abogados. En ese sentido, el músico remarcó que prefiere mantener el tema en el ámbito judicial y evitar convertirlo en una cuestión mediática. "No es para ser mediático una cosa así. En el juzgado lo siguen los abogados, pero no soy yo el mediático, ¿entendés? Yo no tengo interés en hacer eso, considero que la acusación es muy seria y eso merece la seriedad", cerró Levinton.

Cuál fue la inesperada reacción de Abel Pintos ante la denuncia contra Joaquín Levinton, su compañero de Es mi sueño

La denuncia por presunto abuso sexual que tiene como protagonista a Joaquín Levinton sigue despertando reacciones en distintos ámbitos y alimenta la discusión pública en torno a la situación que enfrenta el músico. En medio de ese escenario, Abel Pintos, compañero suyo en el jurado de Es Mi Sueño (El Trece), fue abordado por las cámaras de LAM (América TV) y consultado acerca del caso.

Sin embargo, el intérprete optó por mantenerse cauto y evitó emitir una valoración sobre la denuncia. Fiel a la postura reservada que suele sostener frente a temas sensibles, consideró que no corresponde pronunciarse sin contar con toda la información sobre lo ocurrido. “No opino nada, no lo vi. No opino nada, porque me parecen temas delicados”, expresó al ser consultado por la situación que atraviesa su compañero de jurado.

Sin entrar en la controversia, Pintos también explicó cómo es su vínculo con Levinton más allá de las emisiones del programa. De acuerdo con sus palabras, la relación entre ambos se limita prácticamente al ámbito laboral que comparten en el ciclo televisivo y no mantienen un contacto habitual fuera de ese entorno.

“No hablamos por teléfono, tenemos buena onda con mis compañeros, pero no tenemos casi onda fuera del programa”, aclaró Pintos, dejando en evidencia que existe una diferencia marcada entre la convivencia profesional y los lazos personales. En esa línea, también habló de la presencia del líder de Turf dentro de Es Mi Sueño y remarcó el afecto que despierta entre quienes trabajan diariamente en el formato.

“Coincido con Guido, Joaquín es una persona conocida por nosotros y muy querida y por eso se genera esto”, manifestó al explicar el vínculo que construyeron durante su participación en el reality musical.

Al mismo tiempo, el cantante insistió en que una denuncia de esta naturaleza requiere que los procesos sigan su curso sin interferencias ni especulaciones prematuras. Desde su mirada, se trata de una cuestión que demanda prudencia y responsabilidad. “Son temas delicados. Hay que dejar que transcurran en los contextos que tienen que transcurrir, de la manera correcta”, sostuvo el músico, reafirmando su decisión de no aventurar interpretaciones mientras avanza la situación.

Por último, Abel respondió cuando le preguntaron específicamente si considera que Joaquín Levinton debería continuar formando parte de Es Mi Sueño, teniendo en cuenta el impacto mediático que generó la denuncia. Ante la consulta, el artista fue contundente al expresar cuál es su postura respecto al futuro de su compañero dentro del programa. “Me gustaría que Joaquín continúe en el programa”, afirmó.