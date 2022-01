Brutal femicidio en Carcarañá: la víctima ya había denunciado a su ex pareja pero la justicia no hizo nada

El cadáver de Celia presentaba heridas por arma blanca en el abdomen y estaba en estado de descomposición cuando fue hallado, luego de un llamado de los vecinos por el fuerte olor.

La vivienda ubicada en la calle Colorado al 1000 ahora es la escena de un crimen que tiene como principal sospechoso a la ex pareja de la víctima.

Los familiares de Celia denunciaron que la Policía no le tomaba las repetidas denuncias y tampoco acudía a los llamados de auxilio.

Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Cañada de Gómez levantaron el cadáver. Según fuentes del caso, Celia tenía al menos unos tres días de fallecida, pero esto está por confirmarse durante la autopsia.

carc_1.jpg_674994428.jpg

La Concejal de Casilda Manuela Bonis expresó en redes sociales:

“Cuando no es un femicidio más de los que ves en la tele. Celia. La tristeza y la impotencia de haber conocido su historia, llena de abandono y soledad; de no haber podido torcer eso que pareciera de antemano su destino. Pero no quiero que suene poético. Su femicidio gráfica finalmente el fin de la vida de mujeres violentadas, expulsadas y condenadas. De familias pobres. De infancias desprotegidas”

Los hermanos de Celia realizaron la marcha del silencio y expresaron a un móvil de Telenoche (El Tres) que el responsable “tiene que entregarse y pudrirse en la cárcel”.

Ademá, denunciaron que una oportunidad el sospechoso entró a pegarle y la policía no llegó, la tuvieron que defender los vecinos.

“Nos preguntamos cuántas veces asesinaron a Celia, (hubo) mucha negligencia, demasiada desidia y desprotección. Ella venía denunciando en reiteradas oportunidades y no le tomaban la denuncia, fueron las compañeras las que tuvieron que acompañarla y presionar para que se la tomen”, expresó una referente del colectivo feminista en Casilda.