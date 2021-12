La joven presentó una denuncia por averiguación de paradero y se enteró que el sábado al mediodía efectivos de la Policía acudieron a cercanías de las vías del Ferrocarril Sarmiento, en una zona entre San Antonio de Padua e Ituzaingó, donde una vecina vio a la mujer sentada en una escalinata y avisó al 911 por precaución, creyendo que podría querer suicidarse

De acuerdo a lo informado, tras la contención de los oficiales, fue llevada al Hospital del Bicentenario donde estuvo algunas horas y le dieron el alta. “A partir de ahí, no se sabe más nada. A su casa no volvió. Me fui a buscarla por todos lados, hogares, hospitales, calle por calle en San Alberto, Castelar, San Antonio de Padua, Ituzaingó, Paso del Rey, Moreno, Merlo… Los vecinos me están dando una mano”, agregó Iara.

La hija dijo, además, que la búsqueda llegó hasta el barrio porteño de Once, luego de que una mujer le comentara que la había visto. “Me dijo que la había cruzado el sábado en la noche, antes de que supiéramos que estaba desaparecida. Y que estaba asustada, decía que querían matarla, que no podía volver a su casa y que no sabía que hacer”, explicó.

Un mujer desapareció en Ituzaingó: miedo y amenazas

Un dato extra suma preocupación a la desaparición. Mariana González estaba en conflicto con parte de su familia y había sufrido amenazas para que desalojara la casa donde vive. Su familia cree que el caso podría estar vinculado a esa situación.

“El domingo, cuando empecé a publicar en redes sociales posteos para buscar a mi mamá, recibí una llamada de un hombre con la misma voz que había llamado a mi mamá para amenazarla con que se vaya de la casa porque nos iba a matar y violar”, reveló su hija.

“A mí, en esa llamada que hizo el domingo, me dijo que me iba a pasar lo mismo”, relató la joven, y afirmó que si bien no puede identificar a la persona del otro lado del teléfono, sí dijo que mencionó a familiares, como si estuviera actuando en complicidad con ellos.

Datos e información de Mariana González

La mujer mide aproximadamente 1,70 metro, es de tez blanca, tiene ojos marrones, contextura media, pelo canoso y no posee tatuajes. Al momento de ser vista por última vez llevaba un pantalón negro de modal, un camperón grande azul oscuro, una remera negra de manga larga y debajo de ella otro corta blanca y negra estilo animal print». En caso de tener alguna información, llamar al 911 o comunicarse al 11-2876-1645.