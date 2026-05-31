Estudiantes goleó a Rosario Central y se aseguró el pase a octavos en la Copa Argentina

En el complemento, Rosario Central intentó reaccionar, pero se encontró con un rival ordenado y eficaz. La situación se complicó aún más para el Canalla a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Franco Ibarra vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez futbolistas.

Ya en el tramo final del encuentro, Mikel Amondarain sentenció la historia a los 41 minutos del segundo tiempo con el tercer gol de la noche, coronando una victoria contundente para Estudiantes.

Las estadísticas reflejaron un desarrollo parejo en la posesión de la pelota, con un 51% para Estudiantes y un 49% para Rosario Central. Sin embargo, la diferencia estuvo en la eficacia ofensiva: el Pincha registró 19 remates contra apenas 8 de su rival.

Con este triunfo, Estudiantes se metió en la próxima instancia de la Copa Argentina y ratificó su buen momento futbolístico, mientras que Rosario Central quedó eliminado y deberá enfocarse en sus próximos compromisos.