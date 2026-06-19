Caso Agostina Vega: Soledad Andreani negó los cargos y levantan el secreto de sumario

Tras escuchar la imputación, la mujer negó haber participado de cualquier maniobra para ocultar el crimen y optó por no responder preguntas.

De esta manera, se repitió una situación similar a la ocurrida en los últimos días con los otros imputados de la causa. El martes, Barrelier fue indagado por homicidio triplemente calificado y también se negó a declarar. Un día después, Fassetta hizo lo mismo frente a la fiscalía.

Los tres continúan detenidos.

El punto central de la acusación contra la dueña del Ford Ka

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Para los investigadores, el aspecto clave de la causa no pasa únicamente por el uso del vehículo de Andreani, sino por determinar si ella conocía o no qué había ocurrido con Agostina.

La fiscalía sostiene que la mujer habría sabido qué hizo Barrelier y para qué necesitaba el automóvil que terminó bajo la lupa de los peritos. Las sospechas se apoyan, entre otros elementos, en registros de cámaras de seguridad que muestran a Andreani junto a Barrelier horas después de la desaparición de la adolescente.

Las imágenes la exhiben retirando una manta del vehículo y realizando compras en una ferretería, movimientos que los investigadores consideran relevantes para reconstruir lo ocurrido tras el crimen.

La defensa cuestiona las pruebas

Ford K A24

Tras la indagatoria, el abogado defensor Ángelo Giorgetti, que representa a Andreani junto a la letrada Marina Romano, cuestionó la solidez de la acusación. El letrado sostuvo que la fiscalía basa su hipótesis en interpretaciones y aseguró que analizarán el expediente completo una vez que quede habilitado el acceso a la documentación.

"La tesis es que ella encubrió el delito. Nosotros sostenemos que no sabía qué había ocurrido", planteó.

Además, anticipó que evaluarán solicitar la excarcelación de su defendida una vez que puedan estudiar las pruebas incorporadas a la causa.

Las contradicciones que analiza la fiscalía

Uno de los puntos que habría influido en la decisión de mantener detenida a Andreani son las diferencias entre algunas de sus declaraciones públicas y los elementos recolectados por los investigadores.

Antes de ser arrestada, la mujer había dado entrevistas televisivas en las que aseguró desconocer completamente qué había ocurrido con Agostina. Sin embargo, la fiscalía considera que existen indicios suficientes para sospechar que conocía aspectos relevantes de los hechos posteriores al crimen.

También fueron incorporados al expediente testimonios que describen situaciones ocurridas durante los días posteriores a la desaparición de la adolescente.

El levantamiento del secreto de sumario

La apertura del expediente marca un momento trascendental para la causa. A partir de ahora, las partes podrán acceder a todas las actuaciones realizadas por la fiscalía, incluidas declaraciones, pericias, análisis de teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad y otras medidas de prueba.

Ese material permitirá conocer con mayor precisión cuál es la hipótesis de los investigadores y si existen elementos que puedan derivar en nuevas imputaciones.

¿Hay más involucrados?

Mientras la fiscalía mantiene la acusación contra Barrelier como presunto autor del femicidio y contra Andreani y Fassetta como presuntos encubridores, persiste una incógnita que sobrevuela la causa.

Los querellantes no descartan que la investigación pueda ampliarse y alcanzar a otras personas vinculadas al entorno de los acusados.

Por ahora, la hipótesis principal sigue siendo la que describen los investigadores: un presunto femicida y dos personas acusadas de haber colaborado para ocultar lo ocurrido después del crimen.

La apertura del expediente podría comenzar a responder varias de las preguntas que todavía rodean la muerte de Agostina Vega.