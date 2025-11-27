A24.com

El impactante video del momento en que Daniel Gómez Rinaldi se descompensó en vivo

Daniel Gómez Rinaldi protagonizó un momento de mucha preocupación cuando se descompensó mientras tenía una discusión con Evelyn Von Brocke. Mirá el momento en que caía desplomado.

27 nov 2025, 17:16
Daniel Gómez Rinaldi tuvo un desafortunado comentario hacia Pilar Smith y eso terminó costándole una carta documento. Casi en modo “cadena nacional”, el periodista se vio obligado a referirse al tema al aire, donde pidió disculpas públicamente. Pero la tensión no terminó ahí: horas después, se descompensó en vivo.

El mal momento ocurrió en medio de una acalorada discusión con Evelyn Von Brocke en Los Profesionales de Siempre (elnueve) sobre el reparto de la herencia de Antonio Gasalla, uno de los temas que viene tensando aún más la interna de APTRA por la que todo se había desatado. En pleno intercambio, y visiblemente superado por la situación, Gómez Rinaldi llevó ambas manos a la cabeza y exclamó: “¡Ay, no!”, dando paso a un instante de preocupación en el estudio.

No puedo seguir escuchando, me voy del móvil”, enfatizó entre sollozos que muchos se tomaron a risa. “¡Respeten la intimidad de los artistas, por favor!”, se exasperó.

La tensión escaló cuando el periodista se desplomó en el estudio de Radio Rivadavia, frente a la cámara. Aparentemente, las apenas tres horas de sueño, el fuerte calor y el hecho de no haber almorzado le pasaron factura. A pesar de que intentó recomponerse abanicándose con la mano y poniéndose de pie para seguir adelante, a los pocos segundos su cuerpo no resistió y cayó al piso ante la mirada atónita de todos en el estudio.

Qué dijo Daniel Gómez Rinaldi de Pilar Smith

La entrega del Martín Fierro Latino Miami 2025 dejó mucha tela para cortar y derivó en un fuerte conflicto dentro de APTRA. Lo que comenzó como una simple opinión terminó escalando hasta un enfrentamiento público entre Pilar Smith y Daniel Gómez Rinaldi.

Todo se desató cuando Smith cuestionó algunos aspectos de la ceremonia, y Rinaldi, desde su programa en Radio Rivadavia, eligió responderle con dureza. Sus palabras no pasaron desapercibidas:

"Son todos unos ridículos. La gorda Piggy que se cree que es... Pilar Smith que dice que es la Susana de Net, mi amor, medís 0,2 Pilar Smith, podés hablar y opinar porque vivimos en un país democrático pero vos no sos Susana Giménez en Net ni Susana Giménez en tu casa", lanzó en conversación con Ignacio Ortelli.

La reacción de Smith fue inmediata. Lejos de tomarlo como parte del folclore mediático, decidió avanzar legalmente y enviarle una carta documento. En diálogo con Intrusos (América TV), explicó su decisión. "Sorprendida porque lo consideraba y siempre que lo veo tengo buena onda con él, me desencajó por completo. Yo di mi opinión del Martín Fierro Latino, lo que se vio, no puedo entender cómo lo afectó tanto para atacarme de esa manera, para injuriarme. Por eso con mi abogada decidimos mandar la carta documento que ya llegó al lugar donde él trabaja", sentenció.

"Esto no fue una chicana, fue una injuria y falta de respeto. Chicanas con humor que no ofenden, acá Daniel Gómez Rinaldi me ofendió con lo cual esto no se puede permitir ni a mí ni a nadie. Yo sé cómo estoy, me quiero y me veo bien, pero hay gente que puede destruir con eso", señaló Pilar, que no se trató de un simple cruce televisivo.

En ese sentido, también remarcó su postura respecto al contenido de los dichos: "No entiendo por qué me injurió, no se puede hablar de los cuerpos, hay que terminar con esto y sacarlo de la televisión y ser responsable de lo que uno dice en un micrófono. Como me parece que se pasó 20 pueblos, la mejor manera es recurrir a la Justicia".

"Le escribí y no me contestó y toda la repercusión que tuvo esta injuria. Hay que aprender, es una persona grande, con el cuerpo no, ni el mío ni el de nadie. Esto no es por mí, es por todos", concluyó.

