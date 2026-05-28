El video de Zaira Nara y Paula Chaves juntas luego del duro enfrentamiento que las distanció

Parecía imposible, pero sucedió. Paula Chaves y Zaira Nara se mostraron juntas, abrazadas y sonrientes en un evento público, poniendo fin a años de enemistad mediática. Las imágenes circularon en redes y generaron repercusión inmediata.
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Paula Chaves y Zaira Nara volvieron a encontrarse cara a cara tras años en guerra por diferencias que fueron quebrantando el vínculo.
Parecía imposible, pero sucedió. Paula Chaves y Zaira Nara se mostraron juntas, abrazadas y sonrientes en un evento público, poniendo fin a años de enemistad mediática. Las imágenes circularon en redes y generaron repercusión inmediata.
El reencuentro ocurrió durante la inauguración de un local de Miniso en el shopping Dot, donde ambas modelos coincidieron rodeadas de flashes y cámaras. El momento fue registrado y publicado por Willy García Navarro, CEO de Multitalent, la agencia que representa a las dos. "Diosas mis amigas. Las quiero", escribió junto al video donde se las ve cómplices y distendidas.
El origen de la pelea nunca quedó del todo claro. Entre las versiones que circularon, se habló de un enojo vinculado a Facundo Pieres —exnovio de Paula que luego salió con Zaira— y también de la supuesta filtración de un mensaje privado de la China Suárez. Lo concreto es que durante un largo período se ignoraban por completo en los eventos, y el malestar de Chaves era evidente.
El punto de inflexión llegó hace aproximadamente un mes, de la mano de una situación muy dolorosa para Paula: la muerte de Moro, el perro que la acompañó durante casi 16 años. Zaira decidió escribirle para acompañarla en ese momento, y ese gesto habría abierto la puerta a una conversación que tenían pendiente desde hacía tiempo.
La propia Chaves lo reconoció: "Un broche de oro. Las cosas se acomodan y viste que de repente te encontrás con personas cuando menos lo esperás". Y aunque admitió que todavía quedaba una charla más profunda por tener, fue optimista sobre el estado del vínculo: "Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien".
Este nuevo video con Zaira confirma que ese reencuentro no fue un momento aislado sino el inicio de una reconciliación real.
Zaira Nara y Paula Chaves pusieron fin a su larga pelea mediática tras un encuentro que las propias protagonistas confirmaron en Intrusos. El acercamiento comenzó cuando Paula atravesó el dolor por la muerte de su perro Moro y Zaira decidió acompañarla con un gesto que abrió la puerta al reencuentro. "Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo", reconoció la hermana de Wanda.
El cara a cara se dio de manera inesperada en un local de una diseñadora que ambas frecuentan. Zaira lo confirmó sin vueltas: "Es algo lindo para las dos, hay mucho cariño". Paula también habló del momento: "Nos cruzó el destino en un local, tuvimos la dicha de vernos en ese lugar donde hay una diseñadora que las dos queremos mucho y se dio".
Aunque prefirió no entrar en detalles sobre la conversación, Chaves fue clara sobre el estado actual del vínculo: "Está todo bien. No voy a dar muchos más detalles porque me voy a mantener en la postura de no hablar del tema". Sin anuncios grandilocuentes ni escándalos, las dos eligieron la discreción para sellar una tregua que parecía impensada.