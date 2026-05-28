El video de Zaira Nara y Paula Chaves juntas luego del duro enfrentamiento que las distanció

La propia Chaves lo reconoció: "Un broche de oro. Las cosas se acomodan y viste que de repente te encontrás con personas cuando menos lo esperás". Y aunque admitió que todavía quedaba una charla más profunda por tener, fue optimista sobre el estado del vínculo: "Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien".

Este nuevo video con Zaira confirma que ese reencuentro no fue un momento aislado sino el inicio de una reconciliación real.

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¿Cómo fue el encuentro secreto de Paula Chaves y Zaira Nara con el que pusieron fin a años de conflicto?

Zaira Nara y Paula Chaves pusieron fin a su larga pelea mediática tras un encuentro que las propias protagonistas confirmaron en Intrusos. El acercamiento comenzó cuando Paula atravesó el dolor por la muerte de su perro Moro y Zaira decidió acompañarla con un gesto que abrió la puerta al reencuentro. "Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo", reconoció la hermana de Wanda.

El cara a cara se dio de manera inesperada en un local de una diseñadora que ambas frecuentan. Zaira lo confirmó sin vueltas: "Es algo lindo para las dos, hay mucho cariño". Paula también habló del momento: "Nos cruzó el destino en un local, tuvimos la dicha de vernos en ese lugar donde hay una diseñadora que las dos queremos mucho y se dio".

Aunque prefirió no entrar en detalles sobre la conversación, Chaves fue clara sobre el estado actual del vínculo: "Está todo bien. No voy a dar muchos más detalles porque me voy a mantener en la postura de no hablar del tema". Sin anuncios grandilocuentes ni escándalos, las dos eligieron la discreción para sellar una tregua que parecía impensada.