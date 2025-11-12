Caso Loan: cuál es la hipótesis más temida sobre lo que le pasó
Loan Danilo Peña desapareció el pasado 13 de junio de 2024, en el paraje Algarrobal, cerca de Nueve de Julio, en la provincia de Corrientes. La Policía está realizando un megaoperativo en Corrientes.
Comenzó un megaoperativo para dar con el paradero de Loan Danilo Peña, desaparecido el 13 de junio de 2024.
Con el arranque del megaoperativo desplegado en las zonas rurales de 9 de Julio, Corrientes, que tiene por objetivo encontrar nuevos rastros sobre la desaparición de Loan Danilo Peña, la principal hipótesis que volvió a cobrar fuerza es la que involucra a María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, ambos procesados en la causa y señalados como los principales sospechosos.
El procedimiento, ordenado por la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo y concentrado en un circuito conocido como “Cuatro Lagunas”, se apoya en la declaración de un testigo de identidad reservada que alimenta la versión de que la pareja le habría provocado al menor de cinco años un accidente fatal, producto de un choque o golpe traumático.
Se sospecha que, posteriormente, se deshicieron del cuerpo para intentar ocultar lo ocurrido. De hecho, Caillava y Pérez quedaron como los más comprometidos dentro del expediente luego de que los canes adiestrados marcaran presencia del niño en los dos vehículos que tenían a su cargo.
En ese marco, los operativos comenzaron el pasado lunes en las lagunas cercanas al campo del exmilitar retirado de la Armada y de Caillava, empleada municipal en 9 de Julio, ubicadas sobre la Ruta Provincial 113. La pareja señalada como sospechosa mantenía una relación cercana con la familia de Loan y participó del almuerzo del que el niño nunca regresó.
El Juzgado Federal informó que el despliegue, en un radio que abarca unos 285 mil metros cuadrados, se extenderá por aproximadamente 50 días, dependiendo de las condiciones meteorológicas y del avance de las tareas, bajo la órbita del Comando Unificado Corrientes (CUC), con el apoyo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina y la Policía de Corrientes.
Además, se podrá solicitar la ayuda de organismos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.
En paralelo, el abogado José Luis Vallejos, defensor del comisario Walter Maciel, procesado en la causa por ser partícipe necesario del delito de sustracción, también reforzó la acusación contra el matrimonio sobre el día de la desaparición de Loan, el 13 de junio de 2024.
“Carlos Pérez salió a una velocidad considerable, atropelló al niño, lo subió a la camioneta y, al darse cuenta de que había fallecido, descartó el cuerpo en una laguna cercana”, sostuvo el letrado que, al mismo tiempo, señaló que ese día su cliente “se encontraba de franco de servicio, por lo que no tenía responsabilidad operativa directa”.
“La sociedad necesita saber qué pasó con Loan. No se puede seguir dilatando la causa. Si fue un accidente, hay que decirlo claramente”, cerró Vallejos.