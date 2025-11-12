Caso Loan: cuál es la hipótesis más temida sobre lo que le pasó

El Juzgado Federal informó que el despliegue, en un radio que abarca unos 285 mil metros cuadrados, se extenderá por aproximadamente 50 días, dependiendo de las condiciones meteorológicas y del avance de las tareas, bajo la órbita del Comando Unificado Corrientes (CUC), con el apoyo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina y la Policía de Corrientes.

Además, se podrá solicitar la ayuda de organismos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

loan-acusados

En paralelo, el abogado José Luis Vallejos, defensor del comisario Walter Maciel, procesado en la causa por ser partícipe necesario del delito de sustracción, también reforzó la acusación contra el matrimonio sobre el día de la desaparición de Loan, el 13 de junio de 2024.

“Carlos Pérez salió a una velocidad considerable, atropelló al niño, lo subió a la camioneta y, al darse cuenta de que había fallecido, descartó el cuerpo en una laguna cercana”, sostuvo el letrado que, al mismo tiempo, señaló que ese día su cliente “se encontraba de franco de servicio, por lo que no tenía responsabilidad operativa directa”.

“La sociedad necesita saber qué pasó con Loan. No se puede seguir dilatando la causa. Si fue un accidente, hay que decirlo claramente”, cerró Vallejos.