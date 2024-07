Caso Loan: el desgarrador relato de la mujer que denunció por abuso a uno de los detenidos

A través de una entrevista concedida al medio Diario Época en 2020, D.Y. contó el calvario que vivió: “Tuve que llevar unos papeles para que el jefe firme y sucedió lo que ya temía, un ataque sexual”.

La mujer contó el horror de esa jornada: “Ese día pasé a la oficina, trancó la puerta y me dijo: ‘Ya es hora de que te dejes de hacer la difícil. No te preocupes que en el campo nadie escucha. Acá mando yo, no te creerán que te hice algo'”.

Después de presentar la denuncia, la víctima expresó que Maciel fue trasladado a la ciudad de Mercedes, donde continuó ejerciendo. “Estoy golpeada moral y físicamente. Siento que soy mal mirada por la institución después de esta denuncia”, manifestó angustiada.

comisario loan.jpg

La denuncia fue confirmada horas después de que Maciel fuera detenido por el delito de encubrimiento en el caso de Loan Peña por el fiscal general del Poder Judicial de Corrientes, César Sotelo.

“Sé que tuvo una denuncia por abuso en 2019. Habría que preguntarle a la persona que pone a funcionarios con denuncias concretas en ciertos lugares”, declaró Sotelo.

Caso Loan: qué más se sabe del comisario detenido

No sería el primer caso contra Maciel. De acuerdo con la prensa local, el comisario, que se encuentra detenido en el marco de la investigación por la búsqueda de Loan Peña en Corrientes, contaría con numerosas acusaciones de maltrato en su contra de parte del mismo personal policial que conducía en la localidad de 9 de Julio.

Así lo refleja una nota que se dio a conocer que fue enviada al jefe de la Unidad Regional II de Goya, Roque Nicolás Báez. Allí, los últimos compañeros hablaban de "descompensaciones por estrés, problemas estomacales y problemas para dormir" debido a su comportamiento.

"Casi la totalidad del personal con prestación en esta dependencia me manifestaron disconformidad de la forma de trabajo que el jefe de la Comisaría, Walter Maciel tiene para con ellos, tratándolos de inútiles, denigrándolos por su condición física, tratándolos de narigón, orejón, anormal, como así también de cuatreros, tranzas, facilitadores, alcahuetes, ignorantes, y que en todo momento muestra maltrato hacia ellos", dice la carta.