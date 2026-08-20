El video de Pincoya y Tamara Paganini al borde de las piñas en Gran Hermano: "¡Pegame, dale!"

Pincoya, lejos de retroceder, reaccionó quitándole los anteojos y la desafió: “¡Pegame, dale pegame! “.

La situación generó preocupación dentro de la casa y obligó a la producción a intervenir para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. A través de la voz de Gran Hermano, llegó un pedido de calma: “Atención a todos. Les pido, por favor, a alguien que esté un poco más tranquilo, que intente separar esta situación y no se quede mirando para que llegue a un extremo innecesario”.

Qué pasó entre los exparticipantes de Gran Hermano

La celebración de los casamientos en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no terminó con el intercambio de alianzas. La jornada también dejó varios momentos de tensión que trascendieron las paredes de la casa y continuaron afuera del reality.

Uno de los episodios que más llamó la atención fue el que habría involucrado a Manuel, Juanicar y Franco Poggio. Según trascendió, los dos primeros habrían cuestionado la actitud que tuvo su amigo con Sol Abraham, una de las participantes con las que mantienen una fuerte rivalidad dentro del juego.

La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa en El Ejército de LAM (Bondi Live), donde contó que había recibido información sobre un fuerte enfrentamiento ocurrido en los pasillos de Telefe después de las ceremonias: “Hubo una pelea a los gritos en los pasillos después de los casamientos. Dos ex Gran Hermano discutieron con otro porque vieron que entró y apoyaban a Sol, Cinzia y Pincoya ”.

Según relató el panelista, la discusión habría comenzado por la postura que tomó uno de ellos frente a las jugadoras y terminó subiendo de tono. “Esta persona a la que atacaban decía: ‘Espero que sepan separar el juego de las personas y que suelten un poco’. Terminaron todos del ort. Fue entre Manuel y Juanicar, que discutieron con Franco Poggio a los gritos ”, reveló Ochoa al contar quiénes fueron los protagonistas.