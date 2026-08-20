El video de Pincoya y Tamara Paganini al borde de las piñas en Gran Hermano: "¡Pegame, dale!"

El clima de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a tensionarse al máximo. Esta vez, Tamara Paganini y Pincoya protagonizaron una fuerte discusión que rápidamente comenzó a circular en redes sociales por la intensidad del enfrentamiento.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Pincoya y Tamara Paganini se sacaron de las casillas y estuvieron a punto de irse a las manos en Gran Hermano. Mira el tenso momento que dejó a todos exaltados.
El clima de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a tensionarse al máximo. Esta vez, Tamara Paganini y Pincoya protagonizaron una fuerte discusión que rápidamente comenzó a circular en redes sociales por la intensidad del enfrentamiento.
Con la final cada vez más cerca y el encierro pesando cada vez más, los jugadores comienzan a buscar la manera de desestabilizar a sus rivales, una estrategia que se repite cada vez con mayor frecuencia dentro de la casa. En ese contexto, las imágenes muestran el momento exacto en que ambas participantes quedaron cara a cara, en medio de acusaciones y fuertes provocaciones.
La pelea habría comenzado por un supuesto escupitajo. La chilena confrontó a Paganini y le reclamó directamente: “Me acabas de escupir”. Ante la acusación, Tamara dio su propia versión de lo ocurrido y respondió: “Vos me escupiste, yo te soplé ”.
A partir de ahí, el intercambio fue subiendo de tono y la discusión derivó en amenazas de una posible pelea física. Paganini no dudó en desafiar a su compañera: “No seas tarad..., Pincoya. Si algo pasa, ¿sabés quién termina en el suelo? “.
Pincoya, lejos de retroceder, reaccionó quitándole los anteojos y la desafió: “¡Pegame, dale pegame! “.
La situación generó preocupación dentro de la casa y obligó a la producción a intervenir para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. A través de la voz de Gran Hermano, llegó un pedido de calma: “Atención a todos. Les pido, por favor, a alguien que esté un poco más tranquilo, que intente separar esta situación y no se quede mirando para que llegue a un extremo innecesario”.
La celebración de los casamientos en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no terminó con el intercambio de alianzas. La jornada también dejó varios momentos de tensión que trascendieron las paredes de la casa y continuaron afuera del reality.
Uno de los episodios que más llamó la atención fue el que habría involucrado a Manuel, Juanicar y Franco Poggio. Según trascendió, los dos primeros habrían cuestionado la actitud que tuvo su amigo con Sol Abraham, una de las participantes con las que mantienen una fuerte rivalidad dentro del juego.
La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa en El Ejército de LAM (Bondi Live), donde contó que había recibido información sobre un fuerte enfrentamiento ocurrido en los pasillos de Telefe después de las ceremonias: “Hubo una pelea a los gritos en los pasillos después de los casamientos. Dos ex Gran Hermano discutieron con otro porque vieron que entró y apoyaban a Sol, Cinzia y Pincoya ”.
Según relató el panelista, la discusión habría comenzado por la postura que tomó uno de ellos frente a las jugadoras y terminó subiendo de tono. “Esta persona a la que atacaban decía: ‘Espero que sepan separar el juego de las personas y que suelten un poco’. Terminaron todos del ort. Fue entre Manuel y Juanicar, que discutieron con Franco Poggio a los gritos ”, reveló Ochoa al contar quiénes fueron los protagonistas.