Quién era la mujer que fue asesinada a puñaladas en una farmacia de Rosario

En el último tiempo se desempeñaba como una de las encargadas de Marketing Farm, el mismo comercio donde ocurrió el femicidio. Los vecinos de la zona la recordaron como una persona cercana y atenta con quienes acudían habitualmente a la farmacia. “Trabajaba hace mucho en la farmacia, era muy atenta, al igual que todas las chicas. Siempre le iba a pedir consejo a la farmacia por algún medicamento”, contó una vecina en diálogo con Rosario 3.

La mujer se encontraba barriendo la vereda cuando se produjo el ataque y aseguró que Carina era una figura conocida para quienes vivían en el barrio.

Carina había contado que sufría hostigamiento de su exmarido

Uno de los elementos que analiza la Justicia son los episodios que la víctima habría atravesado después de separarse de Banchero. Según los testimonios incorporados al expediente, familiares, conocidos y compañeras de trabajo describieron situaciones de hostigamiento.

Algunas de las mujeres que trabajaban junto a Carina incluso habrían presenciado personalmente algunos de esos episodios. La fiscal Laura Riccardo, a cargo de la investigación, explicó que los testimonios recopilados coinciden en describir una relación conflictiva. “Relatan episodios de hostigamiento, como buscarla, seguirla y gritarle cosas”, señaló la fiscal.

Dorrego y Zeballos, la esquina donde ocurrió el hecho. (Foto: gentileza Rosario 3).

Riccardo agregó que, según la información obtenida hasta el momento, el acusado “aparentemente la venía molestando en distintos episodios” después de la ruptura. Sin embargo, la investigación también reveló que Carina no había realizado denuncias previas por violencia de género contra su exmarido. “No había denuncias previas de ella como víctima”, confirmó la fiscal.

Qué pasará con Martín Banchero tras el femicidio

Después del ataque, el acusado escapó del lugar y posteriormente fue detenido. La Justicia dispuso que permanezca privado de su libertad mientras continúa la investigación.

Los investigadores trabajan ahora sobre diferentes elementos para reconstruir los momentos previos y posteriores al crimen. Entre las principales pruebas aparecen los testimonios de las compañeras de Carina y las imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona.

Una vez completadas estas primeras medidas, se realizará la audiencia en la que se conocerá formalmente la acusación contra Banchero y se definirá cómo continuará su situación procesal. La investigación también buscará reconstruir los antecedentes de la relación y determinar el alcance de los episodios de hostigamiento relatados por el entorno de la víctima.