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Quién era la mujer que fue asesinada a puñaladas en una farmacia de Rosario

Carina Candelas tenía 56 años y trabajaba desde hacía más de dos décadas en el rubro farmacéutico. Antes del hecho les había contado a sus compañeras que sufría hostigamiento de su exmarido.

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Martín Banchero y Carina Candelas. (Foto: Facebook/Martin Banchero)

Martín Banchero y Carina Candelas. (Foto: Facebook/Martin Banchero)

El femicidio de Carina Candelas, la mujer de 56 años asesinada en el depósito de una farmacia de Rosario, causó conmoción entre sus familiares, compañeros de trabajo y vecinos. Por el crimen fue detenido su exmarido, Martín Banchero, de 55 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

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El estremecedor antecedente del acusado del femicidio en Devoto. (Foto: captura)

El ataque ocurrió durante la mañana del miércoles en Marketing Farm, una farmacia ubicada en la esquina de Dorrego y Zeballos, donde la víctima trabajaba desde hacía años. De acuerdo con la investigación, Banchero habría sorprendido a su expareja en el lugar, la atacó delante de sus compañeras y posteriormente escapó. Horas después fue detenido y permanecerá privado de su libertad mientras avanza la causa.

Tras el crimen salió a la luz un dato que ahora ocupa un lugar central en la investigación: Carina les había contado a sus compañeras que sufría hostigamiento por parte de su exmarido desde que terminaron la relación, en diciembre del año pasado.

Carina tenía 56 años y llevaba más de dos décadas trabajando en el sector farmacéutico. Según la información disponible en su perfil profesional de LinkedIn, contaba con una extensa trayectoria en el rubro.

En el último tiempo se desempeñaba como una de las encargadas de Marketing Farm, el mismo comercio donde ocurrió el femicidio. Los vecinos de la zona la recordaron como una persona cercana y atenta con quienes acudían habitualmente a la farmacia. “Trabajaba hace mucho en la farmacia, era muy atenta, al igual que todas las chicas. Siempre le iba a pedir consejo a la farmacia por algún medicamento”, contó una vecina en diálogo con Rosario 3.

La mujer se encontraba barriendo la vereda cuando se produjo el ataque y aseguró que Carina era una figura conocida para quienes vivían en el barrio.

Carina había contado que sufría hostigamiento de su exmarido

Uno de los elementos que analiza la Justicia son los episodios que la víctima habría atravesado después de separarse de Banchero. Según los testimonios incorporados al expediente, familiares, conocidos y compañeras de trabajo describieron situaciones de hostigamiento.

Algunas de las mujeres que trabajaban junto a Carina incluso habrían presenciado personalmente algunos de esos episodios. La fiscal Laura Riccardo, a cargo de la investigación, explicó que los testimonios recopilados coinciden en describir una relación conflictiva. “Relatan episodios de hostigamiento, como buscarla, seguirla y gritarle cosas”, señaló la fiscal.

Dorrego y Zeballos, la esquina donde ocurrió el hecho. (Foto: gentileza Rosario 3).

Dorrego y Zeballos, la esquina donde ocurrió el hecho. (Foto: gentileza Rosario 3).

Riccardo agregó que, según la información obtenida hasta el momento, el acusado “aparentemente la venía molestando en distintos episodios” después de la ruptura. Sin embargo, la investigación también reveló que Carina no había realizado denuncias previas por violencia de género contra su exmarido. “No había denuncias previas de ella como víctima”, confirmó la fiscal.

Qué pasará con Martín Banchero tras el femicidio

Después del ataque, el acusado escapó del lugar y posteriormente fue detenido. La Justicia dispuso que permanezca privado de su libertad mientras continúa la investigación.

Los investigadores trabajan ahora sobre diferentes elementos para reconstruir los momentos previos y posteriores al crimen. Entre las principales pruebas aparecen los testimonios de las compañeras de Carina y las imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona.

Una vez completadas estas primeras medidas, se realizará la audiencia en la que se conocerá formalmente la acusación contra Banchero y se definirá cómo continuará su situación procesal. La investigación también buscará reconstruir los antecedentes de la relación y determinar el alcance de los episodios de hostigamiento relatados por el entorno de la víctima.

En pocas palabras

  • Femicidio en Rosario: Hallan muerta a Carina Candelas, empleada de farmacia, tras ser apuñalada. Su exmarido fue detenido.
  • Hostigamiento previo: La víctima había manifestado a compañeras que sufría acoso por parte de su expareja antes del crimen.
  • Investigación en curso: Se analizan testimonios y cámaras de seguridad para reconstruir los hechos y determinar la responsabilidad del detenido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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