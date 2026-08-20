Se pudrió todo en Gran Hermano: tres ex participantes y amigos a los gritos tras los casamientos

Qué pasó entre Brian Sarmiento y Andrea del Boca en Gran Hermano

El miércoles 19 de agosto, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo una de sus jornadas más particulares con la celebración de los casamientos dentro de la casa. Andrea del Boca asumió el rol de encargada de oficiar las ceremonias y protagonizó un inesperado cruce con Brian Sarmiento durante el casamiento del exfutbolista con Danelik.

Todo ocurrió después de que la actriz le dedicara unas palabras a Zunino y Nenu. Cuando llegó el turno de la pareja, Sarmiento notó una diferencia en el discurso de Del Boca y decidió marcarlo delante de todos, interrumpiendo el tono romántico de la ceremonia.

Con una sonrisa irónica, el exjugador lanzó: “Lo bueno es que a mi me dedicaste unas palabras re largas y re lindas. Te agradezco ”.

La actriz no dejó pasar el comentario y respondió al reclamo explicando qué había dicho durante la ceremonia: “Te dije que están unidos y viviendo juntos ”. El intercambio sorprendió a los presentes y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.