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Se pudrió todo en Gran Hermano: tres ex participantes y amigos a los gritos tras los casamientos

Tres participantes y grandes amigos de Gran Hermano Generación Dorada habrían protagonizado un fuerte cruce en los pasillos de Telefe, luego de una actitud de uno de ellos que habría generado mucho malestar entre los otros dos.

20 ago 2026, 19:44
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Los casamientos de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejaron mucha tela para cortar, tanto dentro de la casa como afuera. La jornada estuvo atravesada por momentos de emoción, desplantes y también fuertes cruces entre los participantes.

Desde el inesperado momento que protagonizaron Brian Sarmiento y Andrea del Boca, pasando por el frustrado casamiento de Mariela Prieto y el Turco García, luego de que el exfutbolista decidiera plantarla, hasta el escándalo que habría enfrentado a Manuel y Juanicar con su amigo Franco Poggio. En este último caso, la tensión habría surgido por la actitud "amigable" que la pareja de Lizardo Ponce habría tenido con una de sus principales enemigas dentro del juego: Sol Abraham.

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Pepe Ochoa contó en El Ejército de LAM (Bondi Live) que se comunicaron con él para contarle sobre el conflicto que se había generado en Telefe. Hubo una pelea a los gritos en los pasillos después de los casamientos. Dos ex Gran Hermano discutieron con otro porque vieron que entró y apoyaban a Sol, Cinzia y Pincoya”.

“Esta persona a la que atacaban decía: ‘Espero que sepan separar el juego de las personas y que suelten un poco’. Terminaron todos del ort*. Fue entre Manuel y Juanicar, que discutieron con Franco Poggio a los gritos”, reveló el panelista de LAM (América TV) al identificar a los protagonistas del fuerte e inesperado cruce.

Qué pasó entre Brian Sarmiento y Andrea del Boca en Gran Hermano

El miércoles 19 de agosto, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo una de sus jornadas más particulares con la celebración de los casamientos dentro de la casa. Andrea del Boca asumió el rol de encargada de oficiar las ceremonias y protagonizó un inesperado cruce con Brian Sarmiento durante el casamiento del exfutbolista con Danelik.

Todo ocurrió después de que la actriz le dedicara unas palabras a Zunino y Nenu. Cuando llegó el turno de la pareja, Sarmiento notó una diferencia en el discurso de Del Boca y decidió marcarlo delante de todos, interrumpiendo el tono romántico de la ceremonia.

Con una sonrisa irónica, el exjugador lanzó: “Lo bueno es que a mi me dedicaste unas palabras re largas y re lindas. Te agradezco ”.

La actriz no dejó pasar el comentario y respondió al reclamo explicando qué había dicho durante la ceremonia: “Te dije que están unidos y viviendo juntos ”. El intercambio sorprendió a los presentes y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.

     

 

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