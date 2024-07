Caso Loan: rechazan la solicitud para que la provincia de Corrientes sea querellante

El fiscal de Estado de la provincia, Horacio Ortega, confirmó que se realizó la presentación correspondiente ante el Juzgado Federal de Goya.

La abuela de Loan se defiende: "Yo no llamé a nadie"

Catalina, la abuela de Loan, salió en su defensa después de que un informe judicial revelara que borró 34 de las 166 llamadas registradas en su celular.

La mañana del jueves 13 de junio, día en que desapareció el niño de cinco años, los peritos determinaron que Catalina realizó 13 llamadas, pero ella lo negó rotundamente. "No hice ninguna llamada, no llamé a nadie", afirmó.

Catalina insistió en que siempre guarda el teléfono bajo su almohada al dormir y lo revisa al despertar. "Esa mañana lo habré sacado para cargar la batería, pero no llamé a nadie", reiteró.

Además, sugirió que alguien más pudo haber usado su teléfono: "Si no tenés cuidado, hacen lo que quieren". También mencionó que usualmente hace una o dos llamadas por semana.

"No sé borrar llamadas, nada que ver. Pedí que me enseñen a borrar. ¿Para qué voy a mentir? No le miento a nadie", concluyó.