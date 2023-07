Causa L-Gante: los nuevos audios que comprometen cada vez más al cantante

Esta perspectiva puede ser interpretada por la justicia para estorbar la causa, además trascendió otro audio que dice “Lautaro se fue a Moreno porque quería cambiar la declaración. El padre me dijo que había arreglado con Alejandro Cipola (ex abogado de L-Gante). Yo me bajo hasta acá llegué”, dijo la madre de un joven que había pedido una perimetral con L-Gante, porque era un fanático.

Para el abogado denunciante: “A su entorno le conviene a L-Gante preso”

Por su parte, el abogado de las víctimas de Elián Valenzuela, Pablo Becerra dijo: “Estos audios, que vamos a sumar a la causa, tiran por la borda toda la buena imagen que quieren hacer de L-Gate. Una vez que salga la condena lo vamos a demandar por daños y perjuicios”.

“Esta causa es un festival de errores. Han tratado de arreglar a todo el mundo pero Gastón Torres dijo "primera a fondo" y vamos primero por la causa penal y después por la civil. Maxi el Brother le vive comiendo el bolsillo a Elián y lo saben, además tienen un campo que le compararon a la UOCRA, se lo hizo comprar el representante, no lo pagaron y L-Gante les dio la plata”, sostuvo.

El abogado querellante amplió: “Les conviene a su entorno que Elian Valenzuela siga detenido, el único que se está dando cuenta es el padre”, así lo dijo luego que Miguel Ángel Prosi estuvo en América TV junto a Mariana Fabbiani y anticipó que muchos abogados quieren representar a su hijo.